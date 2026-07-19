Liban : François Fillon participe à la préparation de 6 000 repas pour les plus démunis

François Fillon s’est rendu cette semaine au Liban avec son association « Agir pour la paix avec les Chrétiens d’Orient », créée pour soutenir les minorités chrétiennes touchées par les conflits au Moyen-Orient. À Beyrouth, l’ancien Premier ministre a participé aux côtés de bénévoles à la préparation et à la distribution de 6 000 repas destinés aux populations les plus vulnérables.

L’ancien candidat à l’élection présidentielle de 2017 souhaite attirer l’attention sur la situation humanitaire dans le sud du pays, frappé par les affrontements entre Israël et le Hezbollah. Il dénonce la destruction de plusieurs villages et estime que la crise libanaise suscite désormais moins d’intérêt en Europe, malgré les déplacements de population et la dégradation des conditions de vie.

Un engagement en faveur des chrétiens d’Orient

François Fillon explique que son engagement est né face aux persécutions subies par les chrétiens d’Irak et de Syrie durant l’expansion de l’organisation État islamique. Son association entend défendre la diversité religieuse et culturelle du Moyen-Orient, tout en apportant une aide matérielle aux communautés fragilisées par les guerres et les crises économiques.

Au cours de son déplacement, François Fillon a également rencontré le président libanais Joseph Aoun ainsi que les ambassadeurs de France et des États-Unis. Sa visite intervient dans un contexte de fortes tensions régionales, alors que plusieurs villages du sud du Liban ont été endommagés par les bombardements et que de nombreux habitants ont été contraints de quitter leur domicile.