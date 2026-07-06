Les militants écologistes soutiennent une candidature de Marine Tondelier en 2027

Une consultation interne montre que 65% des votants approuvent une candidature autonome de la secrétaire nationale en cas d’échec de la primaire à gauche.

Les militants écologistes ont exprimé leur préférence lors d’une consultation interne organisée par le parti. Avec 65,13% des votes exprimés, ils soutiennent l’idée d’une candidature autonome de Marine Tondelier à l’élection présidentielle de 2027, si la tentative de primaire à gauche venait à échouer. Cette enquête d’opinion, bien que largement favorable à la secrétaire nationale des Ecologistes, n’a qu’une valeur indicative et ne contraint pas la direction du parti.

Une légitimité renforcée pour la dirigeante écologiste

Ce résultat conforte la position de Marine Tondelier dans la perspective des échéances électorales à venir. La dirigeante écologiste bénéficie d’un capital de confiance important au sein de sa formation politique, lui donnant une légitimité pour porter les couleurs du parti en cas de division persistante au sein de la gauche. L’hypothèse d’une primaire commune avec les autres forces de gauche reste privilégiée, mais cette consultation prépare un plan B crédible.

Entre alliance et autonomie stratégique

Les Ecologistes naviguent entre l’ambition de peser dans une coalition de gauche et la tentation d’une stratégie autonome. La forte adhésion des militants à une candidature Tondelier témoigne d’une volonté de visibilité propre, après plusieurs scrutins où le parti a dû composer avec des alliances parfois contraignantes. Les prochains mois seront décisifs pour déterminer si la gauche parviendra à s’unir derrière un candidat commun ou si chaque formation présentera son propre champion.