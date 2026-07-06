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POLITIQUE Assemblée Nationale

Motion de censure écologiste rejetée : la gauche divisée à l’Assemblée

6 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

L’Assemblée nationale a repoussé lundi la motion de censure déposée par les écologistes contre le gouvernement Lecornu avec seulement 132 voix.

Motion de censure écologiste rejetée : la gauche divisée à l'Assemblée
Motion de censure écologiste rejetée : la gauche divisée à l'Assemblée

L’Assemblée nationale a rejeté lundi la motion de censure déposée par les écologistes contre le gouvernement de Sébastien Lecornu. Seuls 132 députés ont voté en faveur du texte, loin des 289 voix nécessaires pour renverser l’exécutif. Cette initiative parlementaire, motivée par la politique climatique du gouvernement en période de canicule, n’a pas réussi à fédérer l’opposition.

Division au sein de la gauche

Le scrutin a révélé des fractures au sein de la gauche. La majorité des députés socialistes ont refusé de s’associer à cette motion, affaiblissant ainsi la tentative de renversement du gouvernement. Cette division entre écologistes et socialistes illustre les tensions persistantes au sein du camp progressiste sur la stratégie à adopter face à l’exécutif.

Le gouvernement de Sébastien Lecornu sort renforcé de ce vote, confirmant sa capacité à résister aux offensives parlementaires. L’échec de cette motion démontre l’absence d’une majorité alternative capable de s’unir pour mettre en difficulté le pouvoir en place, malgré les critiques sur la gestion de la crise climatique actuelle.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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