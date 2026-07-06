Motion de censure climatique : le PS refuse de suivre les Écologistes

Les députés socialistes ne voteront finalement pas la motion déposée par les Écologistes contre la politique environnementale du gouvernement.

Les députés socialistes ont annoncé qu’ils ne voteront pas la motion de censure déposée par les Écologistes contre ce qu’ils qualifient d’inaction climatique du gouvernement. Ce revirement intervient alors que le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, avait auparavant déclaré qu’il donnerait sa voix à ce texte fustigeant la politique environnementale de l’exécutif. La décision du groupe parlementaire socialiste fragilise considérablement les chances de voir aboutir cette initiative des députés écologistes.

Une gauche divisée sur la stratégie

Cette volte-face illustre les tensions au sein de la gauche parlementaire sur la stratégie à adopter face au gouvernement. Le texte écologiste visait à sanctionner l’exécutif sur son bilan environnemental, mais le PS semble privilégier une autre approche. Sans le soutien des socialistes, la motion n’a aucune chance d’être adoptée à l’Assemblée nationale, où elle nécessiterait une majorité absolue des suffrages exprimés.

Olivier Faure désavoué par son groupe

L’écart entre les déclarations d’Olivier Faure et le vote final de son groupe parlementaire soulève des questions sur la cohésion interne du parti. Cette divergence reflète également les difficultés de coordination entre les différentes composantes du NFP, dont l’unité reste fragile sur les questions tactiques et les votes de censure. Les Écologistes se retrouvent ainsi isolés dans leur démarche contre la politique climatique du gouvernement.