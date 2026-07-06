À la veille du sommet de l’OTAN, Trump ravive son bras de fer avec Giorgia Meloni

Le président américain Donald Trump a ravivé dimanche sa querelle avec la Première ministre italienne Giorgia Meloni en publiant sur son réseau social Truth Social une image retouchée accompagnée de la légende : « Une ordonnance restrictive est nécessaire. » Cette nouvelle attaque intervient à la veille du sommet de l’OTAN en Turquie, où les deux dirigeants doivent se retrouver.

La publication fait suite à une polémique née après les déclarations de Donald Trump, qui avait affirmé la semaine dernière que Giorgia Meloni lui avait demandé à plusieurs reprises de prendre une photo avec lui lors du récent sommet du G7. Le président américain avait assuré que la dirigeante italienne l’avait sollicité « encore et encore ».

Giorgia Meloni a fermement rejeté ces accusations, les qualifiant de « totalement inventées ». « L’Italie et moi ne mendions jamais », a-t-elle déclaré lors d’une interview accordée à la chaîne italienne Rete 4. Elle a également insisté sur son attachement à l’alliance occidentale, tout en affirmant que les relations solides entre partenaires devaient reposer sur la franchise.

« Je ne suis pas anti-américaine aujourd’hui ; je ne me suis pas agenouillée hier. Je crois qu’un Occident uni rend l’Italie plus forte, et je continue d’œuvrer dans ce sens », a déclaré la cheffe du gouvernement italien, tout en soulignant qu’elle assumait son franc-parler dans les relations internationales.

Ce différend diplomatique a déjà eu des répercussions concrètes. Selon plusieurs médias, le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a annulé une visite prévue à Washington dans un contexte de tensions croissantes entre les deux gouvernements.

D’après ces mêmes informations, les relations entre Donald Trump et Giorgia Meloni se sont détériorées ces dernières semaines, notamment en raison des réserves exprimées par Rome concernant le soutien aux initiatives américaines contre l’Iran. Malgré ce climat tendu, les deux dirigeants devraient se retrouver dans les prochains jours lors du sommet de l’OTAN, où les enjeux de sécurité internationale seront au cœur des discussions.