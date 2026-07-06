L’État acquiert le fonds Albert Camus pour 9 millions d’euros

Le fonds documentaire d’Albert Camus rejoint officiellement les collections nationales françaises. L’État a déboursé 9 millions d’euros pour cette acquisition majeure, composée de centaines de documents consacrés à l’écrivain prix Nobel de littérature. La ministre de la Culture, Catherine Pégard, a présenté cette opération comme l’une des plus importantes jamais réalisées dans le domaine littéraire lors d’une conférence de presse.

Un ensemble exceptionnel de documents

Ce fonds regroupe un ensemble exceptionnel de pièces liées à l’auteur de « L’Étranger » et de « La Peste ». Les documents couvrent différents aspects de la vie et de l’œuvre de l’écrivain et philosophe, mort en 1960 dans un accident de voiture. Cette entrée dans les collections publiques garantit désormais leur conservation et leur accessibilité aux chercheurs et au public français.

L’acquisition illustre la volonté de l’État de préserver le patrimoine littéraire national. Le montant investi témoigne de l’importance accordée à la mémoire de Camus, figure majeure de la littérature française du XXe siècle. Les documents seront vraisemblablement conservés dans une institution patrimoniale nationale et pourront faire l’objet d’expositions ou de travaux de recherche.