Entrevue CULTURE Littérature

L’État acquiert le fonds Albert Camus pour 9 millions d’euros

6 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

La France vient d’acquérir pour 9 millions d’euros le fonds documentaire d’Albert Camus, composé de centaines de documents.

L'État acquiert le fonds Albert Camus pour 9 millions d'euros
L'État acquiert le fonds Albert Camus pour 9 millions d'euros

Le fonds documentaire d’Albert Camus rejoint officiellement les collections nationales françaises. L’État a déboursé 9 millions d’euros pour cette acquisition majeure, composée de centaines de documents consacrés à l’écrivain prix Nobel de littérature. La ministre de la Culture, Catherine Pégard, a présenté cette opération comme l’une des plus importantes jamais réalisées dans le domaine littéraire lors d’une conférence de presse.

Un ensemble exceptionnel de documents

Ce fonds regroupe un ensemble exceptionnel de pièces liées à l’auteur de « L’Étranger » et de « La Peste ». Les documents couvrent différents aspects de la vie et de l’œuvre de l’écrivain et philosophe, mort en 1960 dans un accident de voiture. Cette entrée dans les collections publiques garantit désormais leur conservation et leur accessibilité aux chercheurs et au public français.

L’acquisition illustre la volonté de l’État de préserver le patrimoine littéraire national. Le montant investi témoigne de l’importance accordée à la mémoire de Camus, figure majeure de la littérature française du XXe siècle. Les documents seront vraisemblablement conservés dans une institution patrimoniale nationale et pourront faire l’objet d’expositions ou de travaux de recherche.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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