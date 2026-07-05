God Bless America : une BD noire et haletante dans l’Amérique paranoïaque des années 1950

Utah, 1954. Dans la bourgade de Panguitch, le shérif Nick Corey tombe sur une voiture abandonnée en plein désert et les restes d’un avion de chasse sans pilote. Cette nuit-là marque le début d’un engrenage infernal. God Bless America, album de 208 pages publié aux éditions Sarbacane, est l’adaptation par Pierre-François Radice (professeur de sculpture et auteur de jeunesse reconverti en dessinateur de polar) du roman Le Cherokee de Richard Morgiève, paru chez Gallimard. Dans un dessin en noir et blanc aux dégradés de gris au crayon et au lavis, Radice plonge le lecteur dans une Amérique rurale sous tension : Guerre froide, peur du communisme, bombes nucléaires et tueurs en série se croisent dans des paysages de grandes routes et de massifs désertiques. Un page-turner qu’il est difficile de lâcher avant la fin.

Une double enquête entre conspiration militaire et traque d’un tueur sanguinaire

Nick Corey n’est pas un shérif ordinaire : ancien soldat, brillant détective, mais homme brisé par le double meurtre de ses parents lors de son adolescence. L’avion écrasé, une bombe atomique disparue et une jeune femme enlevée dans les environs vont rapidement mobiliser le FBI en la personne de Jack White, conseiller spécial du président, avec qui Corey développe une relation inattendue. Cette histoire d’amour interdite entre deux hommes dans une Amérique puritaine apporte une respiration humaine à un récit par ailleurs implacable. Radice choisit judicieusement d’édulcorer graphiquement certaines scènes de meurtre pour éviter le gore gratuit, sans pour autant masquer la violence du propos. Les critiques saluent une « sacrée réussite » et un « excellent polar en images », tandis que le grand format 22 x 32 cm, le papier épais blanc écru et la mise en page aérée font de l’album un bel objet. Une très bonne surprise pour les amateurs de western et de roman noir.