Le festival de cinéma annulé à Carpentras : la mairie RN supprime une subvention accordée depuis sept ans

Le festival de courts-métrages « Carpentras fait son cinéma » n’aura pas lieu cette année. Ses organisateurs ont annoncé ce vendredi l’annulation de sa septième édition, après que la nouvelle municipalité Rassemblement national de la ville du Vaucluse a décidé de ne pas renouveler la subvention municipale dont le festival bénéficiait depuis sa création. L’événement, qui devait initialement se tenir du 28 avril au 2 mai avant d’être reporté, accueille chaque année des tournages permettant à des habitants de réaliser des films de huit minutes mettant à l’honneur leur ville. « Les films qui mettent en valeur notre ville ont été diffusés dans des festivals dans le monde entier et ont remporté de nombreux prix », souligne l’association dans son communiqué.

« On a dû hiérarchiser les subventions » : le maire invoque 86 millions de dettes

Le maire Hervé de Lépinau justifie sa décision par la situation financière de la commune : « On n’a plus les moyens à Carpentras, avec 86 millions de dettes laissées par le précédent exécutif de gauche, de financer ce type d’associations, je le regrette », a-t-il déclaré à l’AFP. « On a dû hiérarchiser les subventions attribuées, on a privilégié les clubs de sport par rapport à ce type d’associations qui n’ont qu’un événement unique dans l’année. » Il défend par ailleurs l’engagement culturel de sa municipalité en citant les 5 millions d’euros accordés à la bibliothèque-musée l’Inguimbertine. Cette décision s’inscrit dans un contexte plus large : depuis les municipales de mars 2026, plusieurs mairies RN ont provoqué des controverses en déprogrammant des pièces de théâtre ou en réduisant les budgets culturels. À Carpentras même, le conseil municipal avait déjà voté en juin la suppression de la subvention annuelle accordée au Planning familial, association de défense du droit à la contraception et à l’avortement, que le maire avait accusée d’être devenue « un organe politisé et partisan » et « un avant-poste d’une idéologie controversée qu’est le wokisme ».