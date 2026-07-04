Des milliers d’Allemands dans la rue face à l’ascension de l’AfD, qui affiche désormais son ambition de gouverner

Des milliers de personnes ont manifesté samedi à Erfurt, dans l’est de l’Allemagne, pour protester contre le congrès annuel de l’Alternative pour l’Allemagne (AfD), parti d’extrême droite en pleine progression dans les sondages. Les manifestants ont notamment bloqué plusieurs axes routiers menant au lieu où se tenait la réunion du parti.

Selon la police, environ 15 000 personnes ont participé aux rassemblements organisés par des syndicats, des organisations de la société civile et des partis de gauche. Un important dispositif de sécurité, renforcé par des policiers venus de différentes régions du pays, a été déployé afin d’encadrer les manifestations et d’assurer le bon déroulement du congrès de deux jours.

Malgré ces protestations, l’AfD a réélu à sa tête Alice Weidel et Tino Chrupalla, les deux dirigeants qui ont accompagné l’essor du parti sur la scène politique nationale. Sous leur direction, l’AfD est devenue la première force politique dans plusieurs sondages d’opinion, devant les conservateurs du chancelier Friedrich Merz.

Lors de leurs discours d’ouverture, les dirigeants du parti ont dénoncé les manifestations, les qualifiant d’antidémocratiques, tout en affirmant que l’AfD représentait la dernière chance de redresser l’Allemagne. Alice Weidel a déclaré que de plus en plus d’électeurs soutenaient le parti dans ce qu’elle a présenté comme une lutte contre le « déclin » du pays et pour la défense de son identité.

Ce congrès intervient à quelques mois d’élections régionales importantes dans l’est de l’Allemagne, où l’AfD espère enregistrer des gains historiques et remporter, pour la première fois, la direction d’un Land. Le scrutin est considéré comme un test majeur pour le parti, dont la progression continue de susciter de vifs débats dans le pays.