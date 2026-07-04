Comment les richesses en phosphate propulsent les ambitions footballistiques du Maroc

L’ascension du Maroc sur la scène du football mondial est soutenue par un acteur inattendu : l’industrie du phosphate. Le groupe OCP, premier producteur et exportateur mondial d’engrais phosphatés, finance une partie du développement du football marocain afin de renforcer durablement les performances du pays sur la scène internationale.

Depuis 2024, OCP participe au financement d’un Fonds national de formation au football, créé en partenariat avec la Fédération royale marocaine de football et des investisseurs privés. Cette initiative vise à développer les infrastructures, former les jeunes talents et accompagner la progression des équipes nationales.

Selon Hicham El Habti, président de l’Université polytechnique Mohammed VI, financée par OCP, cet engagement répond à une volonté de contribuer au développement du pays. Il a expliqué que ces investissements s’inscrivent dans le cadre d’une « directive royale » encourageant les institutions publiques à soutenir des projets d’intérêt national.

OCP investit notamment dans la construction et la modernisation de terrains d’entraînement, en collaboration avec la FIFA. Ces efforts interviennent alors que le Maroc poursuit son parcours en Coupe du monde et s’apprête à affronter le Canada en huitièmes de finale à Houston.

Le Royaume, qui s’est imposé ces dernières années comme l’une des grandes nations émergentes du football, mise sur une stratégie de long terme combinant investissements dans les infrastructures, formation des jeunes joueurs et partenariats internationaux afin de poursuivre son développement sportif.