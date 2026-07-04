Mondial – Tchouaméni forfait : les Bleus perdent un cadre du milieu avant le Paraguay

Aurélien Tchouaméni ne disputera pas le huitième de finale de la Coupe du monde entre le Paraguay et la France, prévu ce samedi à 23 heures à Philadelphie. Le milieu de terrain français a ressenti une gêne à une cuisse lors de la dernière séance d’entraînement. Le joueur du Real Madrid, vice-capitaine de l’équipe de France, est forfait pour cette rencontre.

Manu Koné attendu au milieu

Pour pallier son absence, Manu Koné devrait débuter dans l’entrejeu. Il est attendu aux côtés d’Adrien Rabiot dans le milieu français. Tchouaméni avait déjà été remplacé par Koné lors du match de phase de groupes contre l’Irak, remporté 3-0 par les Bleus.

Un titulaire important absent

Depuis le début du tournoi, Aurélien Tchouaméni avait disputé trois des quatre premières rencontres de la France dans leur intégralité : contre le Sénégal, victoire 3-1, contre la Norvège, victoire 4-1, puis contre la Suède, victoire 3-0. Son absence arrive à quelques heures d’un match à élimination directe face au Paraguay.

Le reste du onze attendu sans changement

En dehors de ce remplacement au milieu de terrain, le onze de départ français devrait rester inchangé par rapport au seizième de finale remporté contre la Suède. Lucas Digne et Bradley Barcola devraient enchaîner dans le couloir gauche.