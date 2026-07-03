Mondial – L’Égypte renverse l’Australie aux tirs au but et entre dans l’histoire

L’Égypte a éliminé l’Australie ce vendredi en 16es de finale de la Coupe du monde, au terme d’un match fermé, tendu et indécis jusqu’au bout. Après un nul 1-1 au terme du temps réglementaire et de la prolongation, les Pharaons se sont imposés aux tirs au but, 4-2.

Cette victoire offre à l’Égypte une qualification historique pour les huitièmes de finale. Les Pharaons n’avaient plus atteint ce stade de la compétition depuis 1934. C’est aussi leur première victoire dans un match à élimination directe en Coupe du monde.

Ashour lance l’Égypte, Hany relance l’Australie

L’Égypte a rapidement pris l’avantage. À la 13e minute, Emam Ashour a ouvert le score de la tête, permettant aux Pharaons de s’installer devant dans une rencontre très disputée. L’Australie est revenue après la pause. À la 55e minute, les Socceroos ont égalisé grâce à un but contre son camp de Mohamed Hany. Ce but a remis les deux équipes à égalité et a prolongé le suspense jusqu’à la fin du temps réglementaire. Ni l’Australie ni l’Égypte n’ont ensuite réussi à faire la différence. La prolongation n’a pas offert d’occasion franche suffisante pour départager les deux sélections. Le match s’est donc joué aux tirs au but.

L’Égypte solide, l’Australie craque

Dans la séance, les Égyptiens ont fait preuve de sang-froid. M. Saber, R. Rabia, Mohamed Salah et H. Abdelmaguid ont tous transformé leur tentative. Côté australien, J. Irvine et A. Mabil ont marqué, mais H. Souttar et L. Herrington ont échoué. Ces deux ratés ont fait basculer la qualification du côté égyptien. Score final : Australie 1-1 Égypte, 2-4 aux tirs au but.

L’Argentine ou le Cap-Vert au prochain tour

Grâce à ce succès, l’Égypte poursuit son parcours dans la Coupe du monde 2026. Les Pharaons affronteront en huitièmes de finale le vainqueur du match entre l’Argentine et le Cap-Vert, programmé dans la nuit de vendredi à samedi.