Le pape Léon XIV appelle les États-Unis à rester une « terre de liberté » et d’accueil des immigrants

À l’occasion des célébrations du 250ᵉ anniversaire des États-Unis, le pape Léon XIV a adressé un message fort à son pays natal. Dans une intervention vidéo diffusée depuis le Vatican, il a salué l’histoire américaine d’accueil des immigrants et exhorté les Américains à rester fidèles aux principes fondateurs de leur nation.

S’exprimant lors d’une cérémonie organisée au National Constitution Center de Philadelphie, où était remise la Médaille de la Liberté de l’institution, le souverain pontife a estimé que le nom « Amérique » était devenu synonyme de « liberté » à travers le monde, en grande partie grâce à la manière dont le pays a accueilli les immigrants au fil de son histoire.

Le pape, originaire de Chicago et élu en mai 2025, a invité les États-Unis à s’inspirer des idéaux de la Déclaration d’indépendance à l’occasion de ce jubilé historique. Il a appelé à préserver les valeurs d’« unité, de justice et de paix » défendues par les Pères fondateurs.

« Cet anniversaire historique nous offre l’occasion de réfléchir une fois de plus aux principes fondateurs de la nation, dans l’espoir que l’Amérique reste toujours fidèle au rêve qui lui a valu le titre de pays de la liberté et de patrie des braves », a déclaré le souverain pontife.

Le pape Léon XIV, qui n’est pas retourné aux États-Unis depuis son élection, avait déjà adressé plusieurs messages vidéo à des événements locaux, mais il s’agissait de sa première intervention d’envergure destinée à un public national américain.

Le chef de l’Église catholique s’est également montré fidèle à ses positions récentes sur les questions migratoires. Il avait qualifié les politiques d’immigration du président Donald Trump d’« inhumaines » et avait averti le mois dernier que l’histoire jugerait sévèrement les dirigeants qui traitent durement les migrants. Par ailleurs, il a réaffirmé son soutien à des lois protégeant la vie « de la conception jusqu’à la mort naturelle ».