L’Afrique du Sud déploie plus de 3 000 soldats face à la montée des manifestations anti-migrants

L’Afrique du Sud a déployé plus de 3 000 militaires afin de renforcer la sécurité et d’appuyer les forces de police lors des manifestations anti-migrants qui se multiplient à travers le pays. Les autorités craignent une intensification des tensions après l’annonce par les organisateurs de rassemblements hebdomadaires.

Selon une lettre signée par le président Cyril Ramaphosa et publiée par le Parlement, 3 405 membres de la Force de défense nationale sud-africaine ont été mobilisés à partir du 28 juin. Cette opération, destinée à maintenir l’ordre public, représente un coût estimé à 54,6 millions de rands, soit environ 3,37 millions de dollars.

Les manifestations, organisées pour réclamer une politique plus stricte à l’égard des migrants en situation irrégulière, ont déjà rassemblé des milliers de personnes mardi dans plusieurs villes du pays. Si la majorité des rassemblements se sont déroulés dans le calme, certains ont dégénéré en violences et en pillages de commerces.

Le mouvement à l’origine de ces mobilisations a annoncé son intention d’organiser de nouvelles manifestations chaque jeudi jusqu’à ce que le gouvernement adopte des mesures plus fermes contre l’immigration clandestine.

Les forces de l’ordre ont procédé à plus de 900 arrestations pour diverses infractions, notamment des violations de la législation sur l’immigration, des violences publiques, des vols et le recel de migrants en situation irrégulière. Des soldats ont également été déployés dans un quartier défavorisé de Johannesburg où vivent de nombreux migrants.

Ces événements s’inscrivent dans un climat de tensions croissantes autour de la question migratoire en Afrique du Sud. Depuis plusieurs mois, des ressortissants étrangers sont victimes d’intimidations, d’expulsions de leurs logements et de dégradations de leurs commerces, suscitant de vives inquiétudes au sein de la communauté internationale.