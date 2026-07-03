Adriana Karembeu et Marc Lavoine visés par une plainte déposée par André Ohanian

André Ohanian, mari d’Adriana Karembeu, a déposé une plainte avec constitution de partie civile à Paris contre l’ex-mannequin et son compagnon, Marc Lavoine. Il les accuse d’avoir mis en péril la sécurité ainsi que la santé mentale et physique de sa fille, âgée de sept ans. Cette plainte fait suite à un divorce particulièrement conflictuel entre Adriana Karembeu et André Ohanian, mariés en 2014. La procédure oppose les deux époux autour de griefs liés à la prise en charge et à l’environnement de leur enfant.

Des accusations graves autour de l’enfant

La plainte vise plusieurs qualifications : manquement aux obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation d’un mineur, corruption de mineur, diffusion de messages pornographiques susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur, ainsi que des infractions à la législation sur les stupéfiants. André Ohanian affirme vouloir que toute la lumière soit faite sur des faits qu’il estime susceptibles de porter atteinte à la protection et à l’intérêt supérieur de sa fille.

Le 23 juin, le parquet de Paris avait classé sans suite une enquête visant Adriana Karembeu pour soustraction aux obligations parentales. Cette procédure faisait suite à un signalement effectué par André Ohanian en mars, puis complété en mai. Dans le cadre de cette première enquête, les avocates d’Adriana Karembeu avaient indiqué que le classement sans suite avait été décidé faute d’éléments permettant de caractériser l’ensemble des accusations formulées.

Des contenus sexuels évoqués dans le dossier

Les tensions portent notamment sur l’exposition présumée de l’enfant à des contenus à caractère sexuel via des supports numériques. Il est question d’un iPad resté synchronisé avec l’appareil d’un parent, ou du téléphone d’un autre adulte avec lequel l’enfant aurait joué. Ces éléments figurent parmi les points mis en avant dans la bataille judiciaire entre les deux camps. À ce stade, ils relèvent d’accusations et n’ont pas donné lieu à une condamnation.

La défense d’Adriana Karembeu conteste

Les avocates d’Adriana Karembeu n’ont pas réagi immédiatement à cette nouvelle plainte. Elles avaient toutefois déjà soutenu, fin juin, que leur cliente avait produit dans la procédure de divorce des éléments montrant qu’elle avait consacré davantage de temps à leur fille que son époux. André Ohanian conteste cette version. Son avocate affirme de son côté que les pièces versées aux débats et de nombreuses attestations démontreraient l’inverse. Elle souligne également que l’enfant réside habituellement à Marrakech chez son père, où elle est scolarisée.

Une guerre judiciaire désormais ouverte sur plusieurs fronts

La séparation entre Adriana Karembeu et André Ohanian dépasse désormais le cadre strict du divorce. Les accusations croisées, les signalements et les plaintes traduisent un conflit familial profond, centré sur la protection de leur fille et sur les conditions dans lesquelles elle évolue. Aucune décision judiciaire définitive ne permet, à ce stade, d’établir les faits dénoncés dans cette nouvelle plainte. Les personnes visées restent présumées innocentes.