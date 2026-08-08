Alerte Miss Universe : le 75e anniversaire à Porto Rico menacé d’annulation si les 50% de Raúl Rocha sont saisis par la justice

Le 4 août dernier, Saga Noticias, programme diffusé sur La Saga, a consacré une longue partie de son émission à Raúl Rocha Cantú. Lucero Álvarez et Max Espejel ont reçu Víctor Hernández, directeur de l’Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, pour analyser les nouvelles poursuites visant le copropriétaire de Miss Universe. Au cours de l’émission, les 3 intervenants ont examiné les investigations financières, les centaines de comptes bancaires concernés, les sociétés liées à Rocha Cantú, son exposition internationale et surtout les conséquences possibles sur son patrimoine. Une question a occupé une place centrale : si la justice remonte jusqu’à ses actifs, ses 50% de Miss Universe peuvent-ils être saisis ou confisqués ?

Une nouvelle procédure pour blanchiment

Lucero Álvarez et Max Espejel ont d’abord rappelé que Raúl Rocha Cantú faisait désormais l’objet d’un nouveau volet judiciaire portant sur de présumées opérations avec des ressources d’origine illicite, qualification utilisée au Mexique pour les faits de blanchiment d’argent. Víctor Hernández a expliqué que cette nouvelle enquête changeait la nature du risque pour l’homme d’affaires : les autorités ne s’intéressent plus seulement aux faits qui lui sont reprochés, mais aussi à l’origine de l’argent, à sa circulation et aux actifs dans lesquels il aurait pu être investi.

Plus de 500 comptes bancaires examinés

Hernández a ensuite détaillé l’ampleur du volet financier. Environ 500 comptes bancaires sont évoqués dans les investigations. Les enquêteurs cherchent à reconstituer les flux entre différentes sociétés et personnes physiques, à identifier les bénéficiaires des opérations et à déterminer l’origine des fonds. Plusieurs entreprises ont été citées dans ce cadre. Impulsora Eagle aurait enregistré environ 122,8 millions de pesos de mouvements financiers sur une année. Operadora de Alimentos y Bebidas de Naucalpan aurait, de son côté, reçu 437 dépôts représentant plus de 69,5 millions de pesos, auxquels se seraient ajoutées d’autres opérations. L’enjeu est de déterminer si ces mouvements relevaient d’activités commerciales régulières ou s’ils ont servi à dissimuler ou réintroduire dans le système financier des fonds d’origine illicite.

Miss Universe directement concerné par l’hypothèse de confiscation

C’est à partir de ce volet financier que la discussion a basculé sur Miss Universe. Dans l’extrait repris ensuite sur les réseaux sociaux, la formule « Se puede confiscar Miss Universe » a été utilisée, soit « Miss Universe peut être confisqué ». Les intervenants ont expliqué que si la justice établissait qu’un actif de Rocha Cantú a été acquis avec des fonds liés à des activités illicites, cet actif pourrait théoriquement faire l’objet d’une saisie ou d’une confiscation. Or, parmi les actifs les plus importants de l’homme d’affaires figurent ses 50% de Miss Universe.

Rocha détient la moitié de la structure propriétaire

En janvier 2024, JKN Global Group a vendu 50% de JKN Legacy Inc., société propriétaire de la marque Miss Universe, à Legacy Holding Group USA Inc., contrôlée par Raúl Rocha Cantú. La transaction a été évaluée à 16 millions de dollars. Rocha ne possède donc pas seulement un rôle de direction dans le concours : il contrôle indirectement la moitié de sa structure propriétaire. C’est cette participation qui pourrait être concernée si les enquêteurs réussissaient à établir un lien entre les fonds examinés et l’acquisition des titres.

Les 16 millions de dollars au centre de la question

Víctor Hernández a insisté sur la logique financière du dossier : pour atteindre un actif, les autorités doivent pouvoir remonter jusqu’à l’argent qui a servi à l’acquérir ou démontrer que cet actif entre juridiquement dans le périmètre des biens saisissables. Pour Miss Universe, la question est donc directe : d’où provenaient les 16 millions de dollars investis en 2024 ? Si un lien était établi entre cette somme et des fonds d’origine illicite, les actions de Rocha pourraient être visées par une procédure patrimoniale.

Le volet Pemex et le conflit d’intérêts autour de Fátima Bosch

Un autre élément alimente les interrogations autour de Raúl Rocha Cantú et de Miss Universe. En 2023, Pemex a attribué un contrat de 745,6 millions de pesos à un consortium comprenant Soluciones Gasíferas del Sur, une société appartenant à Rocha Cantú. Dans le même temps, Bernardo Bosch Hernández, père de Fátima Bosch, future Miss Universe 2025, occupait des fonctions importantes au sein de la compagnie pétrolière publique mexicaine, où il travaillait depuis de nombreuses années.

Cette relation commerciale entre Pemex et une société de Raúl Rocha a nourri les accusations de conflit d’intérêts après le couronnement de Fátima Bosch. Ces soupçons ont été renforcés par les accusations portant sur la régularité même de son titre. Omar Harfouch, qui avait quitté le jury avant la finale, avait affirmé que Raúl Rocha et son fils avaient tenté de l’inciter à voter pour Fátima Bosch en évoquant des « intérêts commerciaux ». Il avait également affirmé avant la finale que la candidate mexicaine serait couronnée. Par la suite, Natalie Glebova, Miss Univers 2005 et membre du jury, a déclaré que 6 des 8 jurés avec lesquels elle avait échangé n’avaient pas voté pour Fátima Bosch.

Ces éléments ont alimenté les accusations de fraude autour de son couronnement et les soupçons de conflit d’intérêts entre les intérêts commerciaux de Raúl Rocha, ses relations avec Pemex et la position occupée par Bernardo Bosch.

Une saisie pourrait bouleverser la gouvernance du concours

Les intervenants ont également abordé les conséquences qu’aurait une saisie des titres détenus par Rocha. Ses 50% sont associés à des droits économiques et à des droits de vote. Une confiscation pourrait donc modifier profondément l’actionnariat et la gouvernance de Miss Universe. La situation serait d’autant plus complexe que la participation de Rocha passe par Legacy Holding Group USA Inc., une société américaine. Une procédure visant ces titres devrait donc prendre en compte la juridiction dans laquelle ils sont détenus et pourrait nécessiter une coopération internationale.

Trafic d’armes et hydrocarbures en provenance du Guatemala

L’émission est aussi revenue sur le premier volet de l’affaire. Les autorités mexicaines enquêtent sur une organisation soupçonnée d’avoir participé au trafic d’armes et à la contrebande d’hydrocarbures, notamment en provenance du Guatemala. Raúl Rocha Cantú a exercé les fonctions de consul honoraire du Guatemala au Mexique, un élément rappelé pendant l’émission pour replacer ses activités et ses réseaux dans leur dimension internationale. Les investigations cherchent à déterminer les responsabilités de chacun et les liens éventuels entre les activités commerciales des personnes visées et les opérations poursuivies.

Le FinCEN et la piste américaine

L’émission du 4 août faisait également référence au FinCEN, le Financial Crimes Enforcement Network, organisme du département américain du Trésor chargé notamment de détecter les circuits financiers liés au blanchiment. Víctor Hernández a évoqué des informations selon lesquelles Raúl Rocha Cantú apparaîtrait dans les radars ou les renseignements exploités par cet organisme. Cette dimension américaine est particulièrement importante puisque plusieurs actifs de l’homme d’affaires ont une structure internationale et que sa participation dans Miss Universe est détenue via une société américaine.

Pourquoi aucune notice rouge d’Interpol ?

Lucero Álvarez et Max Espejel ont aussi interrogé Víctor Hernández sur l’absence de notice rouge d’Interpol publiquement connue. Le spécialiste a expliqué qu’une ordonnance d’arrestation nationale et une notice rouge sont 2 mécanismes distincts. Une notice rouge suppose une démarche internationale spécifique destinée à localiser une personne et, selon les législations nationales, à permettre son arrestation provisoire. La question posée pendant l’émission concernait donc surtout les moyens utilisés pour retrouver Rocha Cantú s’il se trouve hors du Mexique.

Le passé du Casino Royale rappelé

Les intervenants ont également évoqué le Casino Royale de Monterrey. Le 25 août 2011, l’établissement a été attaqué et incendié par un groupe criminel, faisant 52 morts. Raúl Rocha Cantú faisait partie des hommes d’affaires liés au casino. Il n’a pas été reconnu pénalement responsable de l’attaque, mais son nom avait déjà été largement médiatisé à l’époque. Víctor Hernández a rappelé que Rocha était connu des autorités et des médias mexicains bien avant son arrivée dans Miss Universe.

Trump, Hegseth et la pression américaine

Dans la dernière partie de son intervention, Víctor Hernández a élargi le débat aux relations entre le Mexique et les États-Unis. Selon lui, les affaires impliquant des personnalités économiques mexicaines peuvent alimenter le discours américain sur l’influence des cartels et leur pénétration dans certains secteurs de l’économie. Il a cité Donald Trump et Pete Hegseth, qui ont adopté une ligne particulièrement dure contre les cartels mexicains. Hernández a estimé que cette perception pouvait finir par toucher l’image internationale du Mexique bien au-delà des dossiers de sécurité, jusque dans des domaines comme la FIFA ou Miss Universe.

Les 50% de Rocha pourraient devenir un actif saisissable

Au terme de l’émission, le point le plus sensible est apparu clairement : une enquête pour blanchiment peut conduire les autorités à remonter les flux financiers jusqu’aux biens dans lesquels l’argent a été investi. Raúl Rocha Cantú a acquis 50% de Miss Universe pour 16 millions de dollars. Si les enquêteurs réussissaient à établir que cette participation, son financement ou la société qui la détient est liée aux fonds faisant l’objet des poursuites, ses titres pourraient être saisis ou confisqués. Miss Universe pourrait alors se retrouver directement entraîné dans la procédure patrimoniale visant l’un de ses copropriétaires.