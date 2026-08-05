Jean Imbert placé sous le statut de témoin assisté dans l’enquête pour violences conjugales

Jean Imbert est placé sous le statut de témoin assisté suite à un interrogatoire de près de trois heures au tribunal judiciaire de Paris, dans le cadre d’une enquête pour violences conjugales. Cette décision, qui ne constitue pas une reconnaissance de culpabilité, permet au juge de poursuivre les investigations liées à des accusations formulées par plusieurs anciennes compagnes.

Le chef cuisinier Jean Imbert a été placé sous le statut de témoin assisté à l’issue de son interrogatoire devant un juge d’instruction au tribunal judiciaire de Paris. L’audition, qui a duré près de trois heures, s’est déroulée dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à son encontre. Cette décision marque une nouvelle étape dans une procédure judiciaire ouverte après plusieurs plaintes visant le chef étoilé.

Une enquête portant sur des accusations de violences conjugales

Jean Imbert est visé par une information judiciaire pour des faits présumés de violences conjugales. Les accusations émanent d’au moins trois anciennes compagnes, qui dénoncent des faits distincts. L’information judiciaire a été ouverte afin de permettre au magistrat instructeur de poursuivre les investigations, de recueillir les différents témoignages et d’examiner l’ensemble des éléments du dossier avant toute éventuelle décision sur la suite de la procédure.

Que signifie le statut de témoin assisté ?

Le statut de témoin assisté est accordé à une personne mise en cause contre laquelle existent des éléments rendant sa participation aux faits plausible, sans que ces éléments soient jugés suffisants pour justifier une mise en examen. Ce statut ouvre plusieurs droits, notamment celui d’être assisté par un avocat, d’accéder au dossier et de demander certains actes d’enquête. En revanche, il ne constitue ni une reconnaissance de culpabilité ni une mise en examen.

Une procédure qui se poursuit

Le placement de Jean Imbert sous le statut de témoin assisté ne met pas fin à l’information judiciaire. Le juge d’instruction poursuit désormais ses investigations afin de déterminer si les éléments réunis justifient une évolution de son statut ou, au contraire, un classement de la procédure à son égard.