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Jean Imbert placé sous le statut de témoin assisté dans l’enquête pour violences conjugales

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Jean Imbert placé sous le statut de témoin assisté dans l’enquête pour violences conjugales
Jean Imbert placé sous le statut de témoin assisté dans l’enquête pour violences conjugales

Le chef cuisinier Jean Imbert a été placé sous le statut de témoin assisté à l’issue de son interrogatoire devant un juge d’instruction au tribunal judiciaire de Paris. L’audition, qui a duré près de trois heures, s’est déroulée dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à son encontre. Cette décision marque une nouvelle étape dans une procédure judiciaire ouverte après plusieurs plaintes visant le chef étoilé.

Une enquête portant sur des accusations de violences conjugales

Jean Imbert est visé par une information judiciaire pour des faits présumés de violences conjugales. Les accusations émanent d’au moins trois anciennes compagnes, qui dénoncent des faits distincts. L’information judiciaire a été ouverte afin de permettre au magistrat instructeur de poursuivre les investigations, de recueillir les différents témoignages et d’examiner l’ensemble des éléments du dossier avant toute éventuelle décision sur la suite de la procédure.

Que signifie le statut de témoin assisté ?

Le statut de témoin assisté est accordé à une personne mise en cause contre laquelle existent des éléments rendant sa participation aux faits plausible, sans que ces éléments soient jugés suffisants pour justifier une mise en examen. Ce statut ouvre plusieurs droits, notamment celui d’être assisté par un avocat, d’accéder au dossier et de demander certains actes d’enquête. En revanche, il ne constitue ni une reconnaissance de culpabilité ni une mise en examen.

Une procédure qui se poursuit

Le placement de Jean Imbert sous le statut de témoin assisté ne met pas fin à l’information judiciaire. Le juge d’instruction poursuit désormais ses investigations afin de déterminer si les éléments réunis justifient une évolution de son statut ou, au contraire, un classement de la procédure à son égard.

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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