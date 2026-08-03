Le prince Harry et Elton John risquent de devoir verser des millions au Daily Mail après leur défaite judiciaire

Le prince Harry, Elton John et cinq autres personnalités pourraient être contraints de verser plusieurs millions de livres sterling au groupe de presse Associated Newspapers Limited, propriétaire du Daily Mail et du Mail on Sunday, après leur défaite devant la Haute Cour de Londres au début du mois de juillet. Le tribunal avait conclu, au terme de deux mois de procédure, que les plaignants n’avaient pas réussi à démontrer que les tabloïds avaient intercepté des messages vocaux ou écouté des conversations téléphoniques afin de publier une cinquantaine d’articles entre 1993 et 2018.

Le groupe de presse réclame le remboursement de ses frais

Une nouvelle audience s’est ouverte afin de fixer le montant des frais de justice. Associated Newspapers Limited affirme avoir engagé 34,5 millions de livres sterling, soit environ 40 millions d’euros, au cours des quatre années de procédure. L’entreprise demande à récupérer une grande partie de ces dépenses et réclame notamment un premier versement de 9,9 millions de livres, soit environ 11,5 millions d’euros, dans un délai de deux semaines.

Des célébrités potentiellement exposées à une facture de plus de 21 millions d’euros

Le prince Harry, Elizabeth Hurley, David Furnish, époux d’Elton John, ainsi que les autres plaignants avaient souscrit une assurance couvrant jusqu’à 16,2 millions de livres de frais de justice. Si le tribunal accède à la demande d’Associated Newspapers Limited, ils pourraient néanmoins devoir financer eux-mêmes jusqu’à 18,3 millions de livres supplémentaires, soit environ 21,3 millions d’euros.

Deux visions opposées des frais engagés

Le propriétaire du Daily Mail estime que cette procédure a entraîné des dépenses exceptionnelles en raison de l’ampleur des accusations portées contre ses journaux et demande que les plaignants prennent en charge une partie importante de ces coûts. De leur côté, les représentants des sept personnalités contestent le montant réclamé. Ils jugent les frais excessifs et soutiennent qu’ils dépassent largement les budgets qui avaient été validés au cours de la procédure. Ils proposent de rembourser les frais selon le barème habituellement appliqué par la justice britannique et se disent prêts à verser une avance de 8 millions de livres, soit environ 9 millions d’euros.

Une décision attendue ultérieurement

Le prince Harry continue de contester le jugement rendu en juillet, qu’il considère comme erroné. Avec les autres plaignants, il maintient avoir agi de bonne foi en engageant cette action contre le groupe de presse. La Haute Cour de Londres doit désormais rendre une décision écrite sur la question des frais de justice. Celle-ci déterminera le montant exact que les sept personnalités devront éventuellement verser à Associated Newspapers Limited.