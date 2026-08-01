Mehdi Black Wind remis en liberté : le rappeur marocain retrouve Marseille après trois semaines de détention

Le rappeur et cinéaste marocain Mehdi Black Wind, de son vrai nom El Mahdi Lyoubi, a été remis en liberté après plusieurs semaines passées en détention au Maroc. Son arrestation, survenue en juillet alors qu’il se trouvait dans son pays natal, avait suscité une importante mobilisation d’artistes, d’intellectuels et de défenseurs des droits humains.

Une arrestation qui avait provoqué une vague de soutien

Installé à Marseille depuis plusieurs années, Mehdi Black Wind avait été empêché de quitter le territoire marocain le 10 juillet avant d’être placé en garde à vue puis en détention provisoire. Connu pour ses textes engagés et ses documentaires consacrés aux inégalités sociales, il faisait l’objet de poursuites judiciaires liées à des accusations d’atteinte à une institution constitutionnelle. Son interpellation avait rapidement déclenché une campagne de soutien. Des centaines de personnalités du monde de la culture avaient demandé sa libération, tandis que plusieurs rassemblements avaient été organisés en France et au Maroc pour dénoncer son incarcération.

Il espère désormais rentrer à Marseille

Désormais libre, Mehdi Black Wind a fait savoir qu’il souhaitait retrouver Marseille, où il vit et développe ses activités artistiques. Cette remise en liberté met fin à plusieurs semaines d’incertitude pour l’artiste et ses proches, même si les suites judiciaires de son dossier restent à préciser. Tout au long de sa détention, son comité de soutien avait affirmé que cette affaire dépassait son seul cas personnel et soulevait des questions sur la liberté d’expression et la place des artistes critiques au Maroc.

Une figure engagée de la scène artistique

Âgé de 34 ans, El Mahdi Lyoubi s’est fait connaître sous le nom de Mehdi Black Wind comme rappeur, réalisateur et documentariste. Son travail aborde régulièrement les inégalités sociales, les questions politiques et les réalités vécues par une partie de la jeunesse marocaine. Sa remise en liberté est accueillie avec soulagement par ses soutiens, qui espèrent désormais le voir reprendre rapidement son activité artistique et retrouver son autre port d’attache, Marseille.