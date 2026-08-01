OpenAI franchit le milliard d’utilisateurs et entre dans une nouvelle bataille

OpenAI affirme avoir dépassé le milliard d’utilisateurs actifs pour l’ensemble de ses services, moins de quatre ans après le lancement public de ChatGPT en novembre 2022. Une progression exceptionnellement rapide puisque, par comparaison, Facebook avait attendu environ six ans pour annoncer avoir atteint un seuil comparable.

Ce chiffre rassemble les utilisateurs de ChatGPT, de Codex, consacré à la programmation assistée par intelligence artificielle, et de ChatGPT Work, qui permet notamment de mobiliser des applications externes. OpenAI revendique également deux millions de clients professionnels, un marché particulièrement stratégique en raison de revenus et de marges généralement supérieurs à ceux du grand public.

La guerre des prix devient incontournable

Cette croissance ne protège toutefois pas l’entreprise contre le renforcement de la concurrence. Les modèles ouverts et certaines intelligences artificielles chinoises proposent des performances croissantes à des tarifs souvent inférieurs. Dans le même temps, le développement d’agents capables d’accomplir des tâches de manière autonome fait exploser les besoins en puissance de calcul et pousse les entreprises à rechercher des solutions moins coûteuses.

OpenAI a donc réduit de 80 % le prix de Luna, la version la plus accessible de son nouveau modèle GPT-5.6. Cette décision place l’offre parmi les modèles avancés les moins chers du marché et montre que la prochaine étape ne consistera plus seulement à attirer des utilisateurs. Après la course à l’adoption, OpenAI doit désormais défendre ses positions dans une guerre des prix où la puissance technologique ne suffit plus à garantir la fidélité des clients.