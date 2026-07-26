Doctolib utilisera certaines données de santé pour un projet d’IA : comment s’y opposer ?

À partir d’août, Doctolib lancera un projet d’intelligence artificielle en partenariat avec l’Inria, l’Inserm et l’Université Paris Cité, utilisant des données de santé pseudonymisées pour améliorer les soins. Les utilisateurs peuvent s'opposer à cette utilisation en remplissant un formulaire, suscitant des débats sur la protection des données.

À partir du mois d’août, Doctolib lancera un programme de recherche consacré à l’intelligence artificielle en partenariat avec l’Inria, l’Inserm et l’Université Paris Cité. Ce projet vise à développer des outils capables d’améliorer les parcours de soins et d’aider les professionnels de santé à mieux anticiper certains risques médicaux.

Les données concernées peuvent inclure des informations saisies dans votre dossier médical sur Doctolib, comme vos antécédents, traitements, ordonnances ou encore certaines informations renseignées par votre praticien. L’entreprise affirme que ces données seront pseudonymisées, c’est-à-dire que votre identité directe sera remplacée par un identifiant, mais elles ne seront pas totalement anonymes.

Les utilisateurs ne sont pas obligés de participer. Doctolib prévoit un mécanisme d’opposition (« opt-out ») permettant de refuser l’utilisation de ses données pour ce projet de recherche, sans que cela n’affecte l’utilisation de la plateforme ou l’accès aux soins.

Il suffit de remplir le formulaire officiel d’opposition mis à disposition par Doctolib.

Vous pouvez également exercer vos autres droits (accès, rectification, limitation ou suppression lorsque cela est possible) en contactant directement le service dédié à la protection des données de Doctolib.

Ce projet suscite des réactions contrastées. Doctolib met en avant un objectif de recherche scientifique destiné à améliorer la prise en charge des patients, tandis que plusieurs associations et défenseurs des libertés numériques appellent les utilisateurs à examiner attentivement les conditions du dispositif et, s’ils le souhaitent, à exercer leur droit d’opposition.