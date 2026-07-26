Le musée des Arts forains ouvre ses portes pour le Patrimoine

Le musée des Arts forains à Paris ouvre ses portes pour les Journées du patrimoine, offrant des billets à prix réduit. Les visiteurs découvrent une vaste collection d'objets forains dans un cadre historique, avec une visite guidée recommandée. Une rue-jardin unique complète l'expérience, mêlant patrimoine et nature.

Le musée des Arts forains, installé dans les Pavillons de Bercy à Paris, participe aux Journées européennes du patrimoine les samedi 19 et dimanche 20 septembre, avec une billetterie à tarif préférentiel de 14 euros au lieu de 21.

D’anciens chais à vin devenus temple de la fête foraine

Installés dans des chais à vin datant de la fin du XIXe siècle et inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, les Pavillons de Bercy accueillent depuis trente ans l’une des plus vastes collections mondiales d’objets forains européens du XIXe siècle, mise en scène par le scénographe Jean-Paul Favand. Le parcours se déploie sur trois salles thématiques, le Musée des Arts forains, les Salons Vénitiens et le Théâtre du Merveilleux, ainsi qu’un Théâtre de Verdure en extérieur.

Les visiteurs y découvrent notamment un jardin extraordinaire, un lustre en cristal suspendu sous un toit végétalisé, une montgolfière en forme d’éléphant ou encore une licorne jouant du piano, dans une scénographie pensée comme un lieu de spectacle vivant où le public devient acteur du patrimoine qu’il visite.

Une visite guidée d’une heure trente conseillée dès 5 ans

À l’occasion de ces Journées du patrimoine, une visite guidée d’environ une heure trente est proposée, conseillée à partir de 5 ans, sur réservation obligatoire. La billetterie ouvrira fin août sur le site dédié à l’événement.

Le site comprend également une rue-jardin unique à Paris, où le retrait de 25 m² de pavés a permis de faire naître 1 200 m² de végétation habituellement cachée des regards, entre patrimoine minéral et naturel au cœur du 12e arrondissement.