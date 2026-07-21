La Seine-Saint-Denis dénonce le désengagement culturel de l’État

Le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, a protesté lundi 20 juillet contre ce qu’il qualifie de désengagement culturel de l’État sur son territoire. Selon lui, trois théâtres du département affectés par des restrictions budgétaires perdraient environ un million d’euros.

Une décision jugée unilatérale par le département

Dans une lettre adressée le 17 juillet à la ministre de la Culture Catherine Pégard, l’élu socialiste constate que les réductions de crédits inscrites dans la loi de finances 2026, ainsi que le surgel budgétaire annoncé par l’État, affectent durement les acteurs culturels et menacent plusieurs lieux emblématiques de Seine-Saint-Denis. Parmi les vingt-huit établissements concernés à l’échelle nationale, huit se trouvent en Île-de-France, dont trois en Seine-Saint-Denis.

Stéphane Troussel dénonce une décision totalement unilatérale, prise selon lui au mépris des conventions pluripartites liant ces établissements à la Direction régionale des affaires culturelles, au conseil départemental et à la ville d’accueil. Il affirme ne pas pouvoir se résoudre à voir la Seine-Saint-Denis devenir le symbole d’un désengagement culturel de l’État.

Un département marqué par une longue histoire théâtrale

La Seine-Saint-Denis, département le plus jeune de France métropolitaine en termes d’âge moyen de sa population, revendique une histoire particulièrement dense en matière de spectacle vivant, comptant parmi les départements les plus dotés en théâtres du pays.

Le courrier de Stéphane Troussel intervient alors que plusieurs autres collectivités et acteurs culturels font également part de leurs inquiétudes face aux arbitrages budgétaires de l’État pour l’année 2026, dans un contexte de tensions plus larges autour du financement public de la culture.