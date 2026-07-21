Un Chagall confisqué par les douanes rejoint Besançon

Les douanes de Franche-Comté ont officiellement offert lundi 20 juillet L’Acrobate au violon, une estampe de Marc Chagall, au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon. L’œuvre, saisie à la frontière suisse en 2006, dormait depuis vingt ans dans les dépôts douaniers.

Une saisie douanière restée vingt ans sans suite

Lors d’un contrôle routier à la frontière suisse en 2006, les douanes de Franche-Comté avaient saisi cette gravure, qui se destinait à la Suisse avec d’autres œuvres d’art. Selon Estelle Rocquelin, directrice régionale des douanes à Besançon, l’estampe n’était accompagnée d’aucun document justifiant l’autorisation de l’État permettant sa sortie du territoire français.

Après vingt ans de conservation dans les dépôts douaniers, l’administration a pris la décision d’offrir la gravure au musée des Beaux-Arts de Besançon afin de renforcer le patrimoine bisontin. C’est la toute première fois que l’institution municipale expose une œuvre de Marc Chagall dans ses collections.

Une gravure réalisée à Paris en 1924

L’Acrobate au violon a été gravée par Marc Chagall en 1924 à Paris. L’œuvre représente un acrobate à la longue barbe, perché sur un animal qui joue du violon, deux motifs caractéristiques de l’artiste selon le conservateur du musée, Maël Vandewalle, qui a participé à son authentification.

Né Moïche Zakharovitch Chagalov en 1887 à Vitebsk, alors partie intégrante de l’empire russe, Marc Chagall s’est inspiré tout au long de sa carrière du folklore russe et de la tradition juive. Naturalisé français en 1937, il est mort en 1985 à Saint-Paul-de-Vence, dans les Alpes-Maritimes.