Neuf mois après le casse du Louvre, la galerie d’Apollon rouvre, mais sans ses bijoux

La galerie d’Apollon du musée du Louvre rouvrira ses portes au public mercredi, neuf mois après le cambriolage spectaculaire qui avait entraîné sa fermeture. Les visiteurs pourront de nouveau découvrir ses peintures, ses sculptures et ses dorures, mais les vitrines et les bijoux qui y étaient présentés ont été entièrement retirés.

Une galerie rendue au public, mais dépouillée de ses collections précieuses

Les collections et les objets précieux encore conservés dans la galerie après le vol ont été déplacés. L’espace retrouvera désormais sa fonction historique de « galerie d’apparat », centrée sur son architecture et son décor monumental plutôt que sur l’exposition de joyaux. La ministre de la Culture, Catherine Pégard, doit assister à cette réouverture. Christophe Leribault, président du musée du Louvre, a confirmé le retrait des œuvres précieuses et le changement de fonction de la salle.

Huit joyaux volés en plein jour

Le 19 octobre 2025, un commando avait pénétré dans la galerie d’Apollon en utilisant un camion équipé d’une nacelle. Les malfaiteurs avaient atteint les fenêtres depuis l’extérieur avant de s’introduire dans le musée en pleine journée. Huit joyaux de la Couronne de France avaient été dérobés. Leur valeur totale a été estimée à 88 millions d’euros par le Louvre. Les bijoux restent introuvables neuf mois après les faits. Le cambriolage avait provoqué la fermeture immédiate du musée, puis celle prolongée de la galerie. L’établissement avait rouvert quelques jours plus tard, mais la salle touchée par le vol était restée inaccessible au public pendant toute la durée des constatations, des travaux et des opérations de sécurisation.

Les bijoux restants placés ailleurs

Les pièces qui n’ont pas été volées ne reviendront pas dans la galerie d’Apollon. Le Louvre prévoit de leur consacrer une nouvelle salle hautement sécurisée, sans fenêtre, aménagée dans un autre secteur du musée. Cette future « chambre forte » nécessitera d’importants travaux. Son emplacement définitif n’a pas encore été annoncé et son financement reste à trouver. Aucun calendrier précis n’a été communiqué pour la présentation au public des bijoux déplacés.

Un décor royal conçu pour Louis XIV

La galerie d’Apollon demeure à elle seule l’un des ensembles artistiques les plus remarquables du Louvre. Après l’incendie de la Petite Galerie en 1661, Louis XIV avait confié sa reconstruction à l’architecte Louis Le Vau. Charles Le Brun avait ensuite imaginé un vaste décor consacré au soleil, emblème choisi par le jeune souverain. La galerie a servi de modèle à la galerie des Glaces du château de Versailles. Restée longtemps inachevée, elle a été complétée au XIXe siècle, notamment par Eugène Delacroix, auteur de l’immense composition Apollon vainqueur du serpent Python installée au centre du plafond.

Une réouverture qui tourne définitivement la page des anciennes vitrines

Avant le cambriolage, trois vitrines installées en 2019 présentaient les joyaux de la Couronne par grandes périodes historiques : l’Ancien Régime, le Premier Empire et la Restauration, puis le Second Empire. Elles avaient remplacé des équipements devenus obsolètes et difficiles à manœuvrer. Mercredi, ces installations auront disparu. Le public retrouvera donc la galerie d’Apollon pour ses décors, mais pas pour les diamants et les parures qui avaient fait de cette salle l’un des espaces les plus précieux du Louvre.