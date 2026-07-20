Le Musée d’Art Moderne de Paris consacre Lee Miller

Le Musée d’Art Moderne de Paris présente jusqu’au 2 août une rétrospective consacrée à la photographe Lee Miller, organisée en collaboration avec la Tate Britain. L’exposition retrace le parcours d’une artiste passée des podiums de la mode aux champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale, à travers environ 250 tirages anciens et modernes.

D’un mannequin des années 1920 à une correspondante de guerre

Selon Paris Musées, le parcours expose la trajectoire singulière de Lee Miller, révélée comme mannequin avant de devenir photographe de mode, puis correspondante accréditée durant la Seconde Guerre mondiale. Cette double vie, entre les studios parisiens et les zones de conflit européennes, constitue le fil conducteur d’une rétrospective qui souligne la rareté d’un tel parcours dans l’histoire de la photographie du XXe siècle.

Révélée comme mannequin à Paris à la fin des années 1920, Lee Miller devient ensuite l’élève puis la collaboratrice du photographe Man Ray, avant de développer sa propre pratique artistique. Accréditée comme correspondante de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, elle documente notamment la libération de plusieurs camps de concentration, des images qui comptent parmi les témoignages photographiques les plus marquants de cette période.

Une programmation accessible jusqu’à la fin de l’été

Le musée reste ouvert du mardi au dimanche de 10 heures à 18 heures, avec une nocturne le jeudi jusqu’à 21 heures 30. Cette exposition intervient dans un été particulièrement dense pour les institutions parisiennes, qui multiplient les rétrospectives photographiques et picturales à l’approche de la rentrée culturelle.

Coorganisée avec la Tate Britain, l’exposition rassemble des tirages provenant de collections britanniques et françaises, retraçant l’ensemble de la carrière de la photographe jusqu’à ses dernières années. Elle s’inscrit dans une programmation estivale dense au Musée d’Art Moderne de Paris, qui multiplie cet été les rétrospectives consacrées à des figures majeures de la photographie du XXe siècle.