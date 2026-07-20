The Last Viking, sixième film de Mads Mikkelsen et Anders Thomas Jensen

Sorti dans les salles françaises le 15 juillet sous le titre The Last Viking, le nouveau long métrage du réalisateur danois Anders Thomas Jensen réunit à nouveau l’acteur Mads Mikkelsen et son complice de longue date Nikolaj Lie Kaas. Distribué en France par Motel, le film avait été présenté hors compétition à la Mostra de Venise en 2025 avant sa sortie danoise en octobre de la même année.

Un braqueur en quête de son frère et de son butin

Le scénario suit Anker, un braqueur de banque qui sort de prison après quinze années de détention et cherche à récupérer le magot qu’il avait confié à son frère aîné Manfred avant son arrestation. Mais Manfred, resté seul dans la maison familiale, s’est peu à peu convaincu d’être la réincarnation de John Lennon et a caché le butin quelque part dans la forêt de leur enfance.

Autour de ce duo fraternel gravitent plusieurs personnages secondaires interprétés par Sofie Gråbøl, Søren Malling, Bodil Jørgensen et Nicolas Bro, habitués eux aussi de l’univers d’Anders Thomas Jensen. Le film mêle comédie noire, thriller et drame familial, une tonalité inclassable revendiquée par le réalisateur depuis ses débuts derrière la caméra.

Une sixième collaboration entre le réalisateur et son acteur fétiche

The Last Viking marque la sixième fois qu’Anders Thomas Jensen dirige Mads Mikkelsen, une collaboration entamée il y a plus de vingt ans et qui a notamment donné naissance à Adam’s Apples et Men and Chicken. Produit par la société danoise Zentropa, le film dure 1h56 et a bénéficié d’une coproduction suédoise.

Le film figure parmi les nommés dans plusieurs catégories majeures des Robert Awards, la cérémonie annuelle de l’Académie du cinéma danois, notamment meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur acteur. En France, il a réuni 2 920 spectateurs lors de sa première journée d’exploitation, se classant troisième des nouveautés de la semaine, avec une moyenne de 14 entrées par séance.