Deux diplomates français détenus et molestés par les services de sécurité iraniens

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a dénoncé lundi une « action d’intimidation extrêmement grave » commise dimanche soir par les services de sécurité iraniens contre deux agents de l’ambassade de France à Téhéran, dont l’un a été physiquement maltraité.
Les deux diplomates ont été « détenus sans raison pendant plusieurs heures, interrogés et, pour l’un d’eux, molesté », avant de pouvoir regagner l’ambassade française, selon la déclaration transmise à l’AFP par Jean-Noël Barrot. Ils s’y trouvent désormais « en sécurité », dans l’attente de leur retour en France « au cours des prochaines heures ».
Le chef de la diplomatie française dénonce une violation « flagrante des immunités diplomatiques » dont bénéficient ces agents. Il souligne que l’incident est « d’autant plus choquant » que les deux hommes étaient chargés de programmes de soutien à la société civile iranienne, notamment aux artistes et aux scientifiques du pays.
Barrot a indiqué avoir prévenu son homologue iranien Abbas Araghchi que cette « atteinte gravissime et inadmissible à l’intégrité » des agents français « ne pourra rester sans conséquence ». Le ministre a exprimé son « soutien et toute sa solidarité » envers les deux diplomates.
Cet incident survient dans un contexte de tensions extrêmes. L’Iran fait face depuis neuf jours consécutifs à des frappes américaines d’une intensité inédite depuis le cessez-le-feu d’avril, et Téhéran a déclaré lundi se trouver en situation de « guerre totale » avec les États-Unis. La semaine dernière, Barrot avait par ailleurs réaffirmé depuis l’Islande qu’aucune levée de sanctions européennes ne serait envisagée tant que l’Iran n’aurait pas renoncé à son programme nucléaire et à ses actions déstabilisatrices dans la région.
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