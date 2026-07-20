Gavagai, et autres malentendus, nouveau film d’Ulrich Köhler

Le réalisateur allemand Ulrich Köhler sort en salles mercredi 22 juillet son nouveau film, Gavagai, et autres malentendus, une coproduction franco-allemande portée par les acteurs Jean-Christophe Folly et Maren Eggert. Le film s’appuie sur la tragédie de Médée d’Euripide pour explorer les thèmes du racisme et de l’hospitalité envers l’étranger.

Une histoire d’amour rattrapée par le tournage d’une adaptation de Médée

L’intrigue suit Nourou, comédien sénégalais interprété par Jean-Christophe Folly, et Maja Tervooren, actrice allemande interprétée par Maren Eggert, deux anciens amants qui se retrouvent à Berlin pour présenter une adaptation de Médée réalisée par la cinéaste Caroline Lescot, incarnée par Nathalie Richard. Leur liaison avait débuté au Sénégal, durant le tournage chaotique de cette adaptation.

À son arrivée à l’hôtel où il doit loger pour la présentation du film, Nourou se voit demander ses papiers par un agent de sécurité, un épisode que Maja juge intolérable et qui vient rouvrir une fracture entre les deux personnages autour de la question raciale.

Un titre emprunté à une expérience de pensée philosophique

Le titre du film, Gavagai, renvoie à une célèbre expérience de pensée du philosophe américain Willard Van Orman Quine sur l’indétermination de la traduction. Le film, d’une durée d’1h31, est distribué en France par New Story.

Ulrich Köhler, remarqué pour ses précédents films Sleeping Sickness et In My Room, y glisse également une référence à l’univers du cinéaste sénégalais Djibril Diop Mambéty, en reprenant un motif visuel de son film Touki Bouki sorti en 1973.