Le Prix du Roman Fnac dévoile sa sélection 2026

La Fnac a dévoilé le 10 juillet la liste des trente romans en lice pour la 25e édition de son Prix du Roman Fnac, choisis parmi plus de deux cent cinquante titres de la rentrée littéraire. Décernée par un jury de quatre cents libraires et quatre cents lecteurs adhérents, cette sélection marque traditionnellement le coup d’envoi de la saison littéraire de septembre.

Des plumes confirmées aux côtés de premiers romans

Parmi les autrices les plus attendues figurent Amélie Nothomb, Sophie Divry et Line Papin, dont les nouveaux romans côtoient dans la sélection des textes de primo-romanciers. Le jury doit désormais départager ces trente ouvrages représentant la diversité de l’édition francophone et traduite, dans un calendrier resserré avant l’annonce du lauréat.

Parmi les autres titres retenus figurent Je suis né dans la tempête de Jérôme Colin, également sélectionné par la chaîne Cultura, ou encore Ne cherche pas le chaos de Marion Brunet, un roman mêlant thriller, fable écologique et satire sociale. La sélection intègre aussi des textes traduits, à l’image des Porteuses d’eau de l’autrice américaine Sasha Bonét, illustrant l’ouverture du prix aux littératures étrangères aux côtés des voix francophones.

Un calendrier qui mène jusqu’en septembre

Les finalistes de cette 25e édition seront annoncés le 27 août, avant la révélation du lauréat le 21 septembre. Le prix succèdera à John Boyne, distingué en 2025 pour Les Éléments, et s’inscrit dans une histoire qui a notamment couronné Jean-Baptiste Andréa en 2023 pour Veiller sur elle, avant que ce dernier ne reçoive le prix Goncourt.

Chaque roman de cette sélection bénéficiera d’une mise en avant dans l’ensemble des magasins Fnac et sur le site de l’enseigne dès cet été et tout au long de l’automne. Créé en 2002, le Prix du Roman Fnac fête cette année ses 25 ans d’existence et s’est imposé au fil du temps comme un indicateur de tendance suivi par les professionnels de l’édition autant que par les lecteurs.