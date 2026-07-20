De la Comédie-Française, comédie sur les coulisses de l’institution

Le film De la Comédie-Française, réalisé par Martin Darondeau et Bertrand Usclat, sort en salles mercredi 22 juillet. Coécrit par la comédienne Pauline Clément, qui y tient également le rôle principal, ce premier long métrage raconte les quelques heures mouvementées précédant la première d’une nouvelle mise en scène de Macbeth au sein de la prestigieuse institution.

Une course contre la montre avant le lever de rideau

Le film suit Nina, jeune metteuse en scène qui doit présenter sa première création sur l’une des scènes les plus prestigieuses du monde, alors que tout semble se liguer contre elle dans les heures précédant la représentation. Une actrice principale bloquée en Bretagne par une grève SNCF, des problèmes de lumière et de cintres, des textes mal appris, un bébé sans solution de garde déposé par son ex-compagnon devant les portes du théâtre : la jeune femme doit composer avec une accumulation d’imprévus alors que la pression monte à l’annonce de la visite de la ministre de la Culture.

Le casting réunit notamment Guillaume Gallienne dans le rôle du gardien du théâtre et Christian Hecq dans celui du régisseur, aux côtés de Laurent Stocker et Julien Frison. Pauline Clément s’est inspirée, avec son coscénariste et complice de longue date Bertrand Usclat, créateur du programme court Broute, de plusieurs anecdotes ayant marqué l’histoire de la Comédie-Française.

Un film récompensé au Festival de l’Alpe d’Huez

De la Comédie-Française a reçu quatre prix lors du Festival de l’Alpe d’Huez, dédié à la comédie. D’une durée d’1h15, le film sort dans un contexte de forte reprise de la fréquentation des salles françaises.

Le récit s’appuie sur une règle non écrite de l’institution du quai Voltaire, où la représentation ne s’annule jamais, quelles que soient les circonstances rencontrées par la troupe dans les coulisses.