Donald Trump impose des droits de douane de 50 % sur de nombreux produits canadiens

L’administration Trump a annoncé lundi l’instauration de tarifs douaniers de 50 % sur une large gamme de produits canadiens, invoquant des pratiques commerciales jugées « discriminatoires » à l’égard des marchandises américaines. Ces mesures entreront en vigueur dans trente jours.

Donald Trump a signé trois proclamations présidentielles sur la base de la section 338 du Tariff Act de 1930, une loi vieille de près d’un siècle autorisant des droits de douane pouvant atteindre 50 % sur les importations en provenance de pays ciblés. Les produits concernés vont du vin aux bâtons de hockey en passant par le ciment.

Certains secteurs restent néanmoins exemptés : l’énergie, la potasse utilisée dans les engrais agricoles, le poisson, les minéraux critiques ainsi que les biens déjà soumis aux tarifs existants au titre de la section 232, qui relève de la sécurité nationale.

La Maison-Blanche justifie cette décision par ce qu’elle qualifie de « traitement discriminatoire » infligé aux produits américains. Elle reproche notamment au Canada d’appliquer des tarifs et des quotas sur les voitures fabriquées aux États-Unis, sans imposer les mêmes contraintes aux véhicules d’autres pays. Elle pointe également le fait que presque toutes les provinces et territoires canadiens restreignent la distribution d’alcool américain, à l’exception de deux d’entre eux.

Washington a par ailleurs rappelé que, depuis dix-huit mois, seuls deux pays ont choisi de riposter aux tarifs de Trump plutôt que de négocier un accord : la Chine et le Canada.