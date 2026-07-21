Iran : deux diplomates français interpellés à Téhéran, l’un d’eux victime de violences physiques

Deux diplomates français en poste à Téhéran ont été interpellés « sans motif » par les services de sécurité iraniens, a indiqué une source diplomatique française, confirmant des informations dévoilées par Le Figaro. Les deux agents, qui n’ont pas été incarcérés, ont été retenus sur leur lieu d’interpellation. L’un d’eux a été victime de violences physiques.

Cette affaire survient au lendemain des déclarations du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui avait dénoncé « une action d’intimidation extrêmement grave » des autorités iraniennes. Selon le Quai d’Orsay, les deux diplomates exerçaient leur mission de soutien à la société civile iranienne, notamment auprès des artistes et des scientifiques.

Le chef de la diplomatie française a affirmé avoir directement protesté auprès de son homologue iranien. « Cette atteinte gravissime et inadmissible à l’intégrité de nos agents ne pourra rester sans conséquence », a averti Jean-Noël Barrot, tout en saluant le courage des deux diplomates dans l’exercice de leurs fonctions.