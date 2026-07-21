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POLITIQUE

Iran : deux diplomates français interpellés à Téhéran, l’un d’eux victime de violences physiques

21 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Iran : deux diplomates français interpellés à Téhéran, l'un d'eux victime de violences physiques
Iran : deux diplomates français interpellés à Téhéran, l'un d'eux victime de violences physiques

Deux diplomates français en poste à Téhéran ont été interpellés « sans motif » par les services de sécurité iraniens, a indiqué une source diplomatique française, confirmant des informations dévoilées par Le Figaro. Les deux agents, qui n’ont pas été incarcérés, ont été retenus sur leur lieu d’interpellation. L’un d’eux a été victime de violences physiques.

Cette affaire survient au lendemain des déclarations du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui avait dénoncé « une action d’intimidation extrêmement grave » des autorités iraniennes. Selon le Quai d’Orsay, les deux diplomates exerçaient leur mission de soutien à la société civile iranienne, notamment auprès des artistes et des scientifiques.

Le chef de la diplomatie française a affirmé avoir directement protesté auprès de son homologue iranien. « Cette atteinte gravissime et inadmissible à l’intégrité de nos agents ne pourra rester sans conséquence », a averti Jean-Noël Barrot, tout en saluant le courage des deux diplomates dans l’exercice de leurs fonctions.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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