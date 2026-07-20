Royaume-Uni : Andy Burnham officiellement nommé Premier ministre par le roi Charles III

Le Royaume-Uni a un nouveau chef de gouvernement. Andy Burnham a officiellement été nommé Premier ministre ce lundi 20 juillet par le roi Charles III, qui l’a reçu au palais de Buckingham avant de lui demander de former un nouveau gouvernement. Le dirigeant travailliste succède à Keir Starmer, dont la démission a été acceptée un peu plus tôt par le souverain.

Une ascension politique fulgurante

Âgé de 56 ans, ancien maire du Grand Manchester et ex-ministre, Andy Burnham prend les rênes du gouvernement après avoir été élu à la tête du Parti travailliste vendredi dernier. Son accession au pouvoir est particulièrement rapide : revenu à la Chambre des communes il y a seulement quatre semaines, il devient le quatrième Premier ministre nommé par Charles III depuis l’accession du roi au trône en 2022.

Avant de quitter Downing Street, Keir Starmer a prononcé un dernier discours dans lequel il a estimé que son « travail est accompli » et a souhaité « plein succès » à son successeur, auquel il a apporté son « entier soutien ». Son départ intervient après une forte contestation interne au Parti travailliste, alimentée par les mauvais résultats des élections locales et une baisse persistante de sa popularité.

Andy Burnham doit désormais présenter son gouvernement et exposer les grandes priorités de son mandat. Figure populaire du nord de l’Angleterre, il a déjà indiqué vouloir renforcer la décentralisation du pouvoir et entend partager son temps entre Londres et Manchester, une rupture avec les pratiques traditionnelles des Premiers ministres britanniques.