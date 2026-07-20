Outre-mer : un rapport appelle à adapter les politiques d’égalité femmes-hommes aux réalités locales

Les politiques publiques en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes doivent davantage tenir compte des spécificités des territoires ultramarins. C’est la principale conclusion du rapport remis par Aude Luquet, coordinatrice interministérielle chargée de cette mission, au gouvernement. Selon elle, les dispositifs nationaux ne peuvent plus être appliqués de manière uniforme dans les Outre-mer, où les inégalités sociales, économiques et les violences faites aux femmes demeurent plus importantes que dans l’Hexagone.

Le rapport met en évidence des indicateurs préoccupants. Les Outre-mer concentrent 10 % des violences intrafamiliales et 11 % des féminicides recensés en France. Le taux de chômage des femmes atteint en moyenne 20 %, contre 7,2 % dans l’Hexagone, avec un record de 37 % à Mayotte. Par ailleurs, une famille sur deux est monoparentale dans les départements et régions d’outre-mer, une situation qui nécessite, selon Aude Luquet, des réponses spécifiques en matière d’emploi, de garde d’enfants et d’accompagnement social.

Quinze recommandations pour mieux protéger les femmes

Le rapport formule quinze recommandations visant à territorialiser les politiques publiques. Parmi elles figure une évaluation de l’efficacité des dispositifs existants, comme le bracelet anti-rapprochement, les téléphones « Grave Danger », les Maisons des femmes ou encore les numéros d’urgence, afin de vérifier leur adaptation aux contraintes de l’insularité ou de la double insularité.

La coordinatrice interministérielle fixe également trois priorités pour les prochaines années : améliorer la prise en charge des femmes victimes de violences, renforcer l’accompagnement des femmes en situation de handicap et faciliter la mobilité des victimes lorsque leur mise en sécurité nécessite un départ vers l’Hexagone. Le rapport prévoit enfin la mise en place d’indicateurs territoriaux d’ici à 2027 pour mesurer l’efficacité des politiques publiques et adapter les dispositifs aux besoins propres de chaque territoire ultramarin.