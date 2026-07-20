Entrevue POLITIQUE Religions

Sébastien Chenu du RN veut un référendum sur le port du voile

20 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités

 

Sébastien Chenu du RN veut un référendum sur le port du voile
Sébastien Chenu du RN veut un référendum sur le port du voile

Le vice-président du Rassemblement national Sébastien Chenu a plaidé ce dimanche pour l’organisation d’un référendum sur le port du voile. Le député du Nord a défendu cette proposition sur le plateau de la matinale de TF1, où il a précisé les intentions de son parti sur ce dossier sensible.

Une proposition dans la ligne du parti

L’élu du RN a justifié cette démarche par une volonté d’effacer la présence du voile dans l’espace public français. Selon ses mots, l’objectif est qu’on ne voit plus ce symbole de l’islamisme dans le pays. Cette prise de position s’inscrit dans la ligne traditionnelle du parti sur les questions identitaires et religieuses.

La proposition intervient alors que les débats sur la laïcité et la place de l’islam continuent d’alimenter les tensions politiques. Un tel référendum nécessiterait une procédure constitutionnelle complexe et suppose un accord du pouvoir exécutif pour être mis en œuvre.

Partager

Communauté

Commentaires

Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.