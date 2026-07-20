Le projet de loi agricole controversé examiné à l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale examine ce lundi 20 juillet au soir un projet de loi d’urgence agricole qui suscite de vives tensions au sein même de la majorité. Le texte, présenté comme une réponse aux difficultés du secteur, cristallise les oppositions entre les tenants d’un soutien immédiat aux exploitants et ceux qui redoutent un recul des normes environnementales.

Les pesticides au cœur des tensions

La mesure la plus contestée concerne la réintroduction de pesticides jusqu’ici interdits. Cette disposition fracture les rangs parlementaires et provoque l’inquiétude des défenseurs de l’environnement. Les agriculteurs justifient cette demande par la nécessité de protéger leurs cultures face aux ravageurs, tandis que leurs opposants y voient un retour en arrière dangereux pour la santé publique et la biodiversité.

Le gouvernement doit composer avec ces divisions internes qui fragilisent l’adoption du texte. Les débats s’annoncent houleux dans l’hémicycle, où chaque camp défend sa vision de l’avenir agricole français entre impératifs économiques et contraintes écologiques.