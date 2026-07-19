L’UE interdit la destruction des vêtements et chaussures invendus

Depuis ce dimanche 19 juillet, l’Union européenne impose une nouvelle règle aux fabricants de textile : la destruction de vêtements, accessoires et chaussures invendus est interdite sur l’ensemble du territoire communautaire. Cette mesure, qui s’inscrit dans le cadre du règlement sur l’écoconception adopté par la Commission européenne le 9 février dernier, marque un tournant dans la gestion des surplus de production. Les industriels du secteur devront désormais adapter leurs pratiques commerciales pour éviter l’accumulation de stocks destinés à la benne.

Des alternatives à la destruction obligatoires

Les fabricants sont encouragés à développer des circuits alternatifs pour écouler leurs invendus. La revente, le reconditionnement, les dons aux associations ou la réutilisation des matériaux figurent parmi les options privilégiées. Cette obligation vise à réduire le gaspillage textile, un enjeu majeur dans un secteur où la surproduction reste courante. Les entreprises devront repenser leur gestion des stocks en amont et améliorer le traitement des retours clients.

Cette interdiction s’appuie sur le règlement européen relatif à l’écoconception des produits, un dispositif qui encadre la production et la fin de vie des biens de consommation. Les autorités européennes entendent ainsi limiter l’impact environnemental de l’industrie textile, l’une des plus polluantes au monde. Les contrevenants s’exposent à des sanctions, bien que les modalités précises de contrôle restent à préciser dans chaque État membre.