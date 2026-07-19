Grève à la gare de Pau : le trafic ferroviaire fortement perturbé en plein week-end de départs en vacances

La gare de Pau est restée totalement fermée aux voyageurs ce samedi en raison d’une grève locale des agents d’escale, provoquant d’importantes perturbations en plein deuxième week-end de grands départs estivaux. La SNCF indique qu’aucune montée ni descente de voyageurs n’est possible dans la gare, tandis que plusieurs lignes régionales sont interrompues.

Les liaisons TER Pau–Bedous, Tarbes–Dax et Tarbes–Bayonne sont totalement à l’arrêt. Les TGV continuent de circuler, mais ils ne desservent plus la gare de Pau, obligeant les voyageurs à modifier leur itinéraire ou à trouver des solutions alternatives.

Aucun car de remplacement disponible

La SNCF explique ne pas avoir été en mesure de mettre en place des autocars de substitution. Les compagnies de transport routier des Pyrénées-Atlantiques sont déjà fortement mobilisées pour assurer les déplacements liés aux Fêtes de Bayonne, qui doivent accueillir près d’un million de participants jusqu’à dimanche.

Cette situation intervient lors d’un des week-ends les plus chargés de l’été sur le réseau ferroviaire. La compagnie ferroviaire appelle les voyageurs à consulter régulièrement les informations de circulation avant leur départ, le temps que le conflit social local soit résolu et que le trafic puisse reprendre normalement.