Un ferry transportant 116 passagers coule au large de la Guyane

Le MV Barima a chaviré samedi soir près d’Iron Punt, sur la route reliant Georgetown à Port Kaituma. Cinquante-trois personnes ont été secourues, les recherches se poursuivent.

Les secours ont travaillé toute la nuit au large des côtes guyanaises après le naufrage du MV Barima, un ferry qui transportait 116 passagers. L’appel de détresse a été reçu à 23h01 heure locale, soit 3h01 GMT, déclenchant une opération mobilisant des embarcations publiques et privées.

Le ministre des Travaux publics Juan Edghill a confirmé l’incident dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. « Une opération active de recherche et de sauvetage est en cours, et nous prions pour la sécurité de tous », a-t-il déclaré dimanche. À ce stade, 53 personnes ont été secourues, parmi lesquelles des passagers et des membres d’équipage.

Le Premier ministre Mark Phillips a indiqué que les équipes d’urgence espèrent retrouver d’autres survivants au fil des opérations. Trois centres d’accueil ont été ouverts pour les proches des rescapés et des personnes toujours portées disparues. La liste complète des personnes à bord ne sera communiquée qu’une fois les opérations de sauvetage et les examens médicaux achevés, a-t-il précisé sur Facebook.

Construit en 1939, le MV Barima mesure 40 mètres de long. Selon le ministre Edghill, le navire était équipé de 250 gilets de sauvetage, de deux embarcations de survie rigides et de six radeaux gonflables.