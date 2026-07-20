La loi chinoise sur l’unité ethnique étend sa portée aux diasporas mondiales

Entrée en vigueur le 1er juillet 2026, la loi chinoise sur la promotion de l’unité et du progrès ethniques a été lue en Europe comme un durcissement envers les 55 minorités officielles du pays. Cette interprétation occulte une disposition autrement plus significative : le texte revendique une application extraterritoriale.

La couverture médiatique européenne de ce texte législatif s’est concentrée sur son volet intérieur, à savoir le traitement des minorités reconnues par Pékin sur le territoire chinois. Cette grille de lecture, pour légitime qu’elle soit, passe à côté de ce que les juristes spécialisés considèrent comme la clause la plus lourde de conséquences.

La loi prétend en effet s’appliquer au-delà des frontières de la République populaire, ciblant potentiellement les membres des communautés chinoises établies à l’étranger. Une telle portée extraterritoriale placerait des millions de personnes vivant en Europe, en Amérique du Nord ou en Asie du Sud-Est sous le coup d’obligations définies par Pékin.

Le texte s’inscrit dans une logique plus large de mobilisation de la diaspora chinoise comme levier d’influence. La démographie y joue un rôle central : le « vivier » que représentent les Chinois de l’étranger constitue, selon cette doctrine, une ressource à la fois culturelle, économique et politique pour la puissance chinoise.

Cette ambition législative soulève des questions de droit international que les États d’accueil n’ont pas encore tranchées publiquement. Aucun gouvernement européen n’a, à ce stade, formulé de réponse formelle à cette prétention de compétence universelle.