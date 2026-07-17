Les Philippines dénoncent une vidéo raciste de China Daily montrant un singe philippin

Le gouvernement philippin a officiellement condamné une vidéo générée par intelligence artificielle publiée par China Daily, qui représente les Philippines sous les traits d’un singe humilié en mer de Chine méridionale. La séquence, mise en ligne le 10 juillet, reste accessible sur la page Facebook du média d’État chinois.

Le gouvernement philippin a officiellement condamné une vidéo générée par intelligence artificielle publiée par China Daily, qui représente les Philippines sous les traits d’un singe humilié en mer de Chine méridionale. La séquence, mise en ligne le 10 juillet, reste accessible sur la page Facebook du média d’État chinois.

Un singe vêtu d’une chemise philippine, poussé sur scène par des bras arborant les drapeaux américain et japonais, qui brandit une feuille mentionnant la sentence arbitrale sur la mer de Chine méridionale avant d’être jeté à la mer et arrosé par un canon à eau : c’est le contenu de la vidéo publiée par China Daily qui a déclenché la colère de Manille.

Le ministère philippin des Affaires étrangères a qualifié cette représentation de « déshumanisante et raciste », exigeant le retrait immédiat de la vidéo. « Le désaccord sur des questions juridiques et politiques ne justifie pas le recours à des images troublantes, qui n’ont pas leur place dans le discours public civil d’un État responsable », a déclaré le ministère, ajoutant que « de telles images et désinformations ne font qu’élargir la méfiance entre les Philippines et la Chine ».

Le ministère de la Défense philippin a été plus direct, qualifiant la vidéo de « propagande méprisable » révélant « la faillite morale et intellectuelle de la machine de propagande chinoise ». Le secrétaire à la Défense Gilbert Teodoro a évoqué « un comportement schizophrène récent du Parti communiste chinois trop évident pour être ignoré ».

La publication intervient dix ans jour pour jour après que la Cour permanente d’arbitrage de La Haye a tranché en faveur des Philippines, concluant que les revendications étendues de Pékin en mer de Chine méridionale n’avaient aucun fondement en droit international. La Chine a rejeté cette décision, contestant la compétence du tribunal.

China Daily, de son côté, a accompagné la vidéo d’un commentaire réaffirmant la position de Pékin : « Dix ans après, la prétendue sentence arbitrale sur la mer de Chine méridionale ne constitue pas un remède à la paix, mais une source de confrontation déguisée en droit. » Le média accuse les Philippines de se transformer en « pion dans le jeu géopolitique de quelqu’un d’autre ».

Cette vidéo s’inscrit dans une série de publications récentes de China Daily sur Facebook, qui représentent également Manille sous les traits d’un clown ou d’un serpent. Les autorités chinoises n’ont pas répondu aux protestations philippines.

Les tensions entre Pékin et Manille se sont considérablement accrues ces dernières années autour des îles Spratleys et du récif de Scarborough, situé à environ 160 kilomètres des Philippines et à quelque 800 kilomètres de la Chine. Les gardes-côtes chinois utilisent régulièrement des canons à eau contre les navires philippins dans ces eaux disputées, provoquant des dégâts matériels et des blessés. En juin, Pékin avait installé une barrière flottante à l’entrée du récif de Scarborough, retirée après des protestations diplomatiques formelles de Manille, et avait interdit d’entrée sur le territoire chinois, à Hong Kong et à Macao, le secrétaire à la Défense Teodoro ainsi que sa famille proche.