Mondial – La FIFA offrira 30 bagues de champions au vainqueur de la finale Espagne-Argentine

La FIFA remettra des bagues de champions du monde à l’équipe qui remportera la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine, dimanche 19 juillet au MetLife Stadium de New York. Inspirée d’une tradition profondément ancrée dans le sport américain, cette récompense accompagnera le trophée et les médailles habituellement remis aux vainqueurs. Au total, 30 bagues seront réservées aux nouveaux champions du monde. La FIFA commercialisera également 1 996 exemplaires destinés aux supporters, un nombre choisi en référence à l’année de création de la compétition ou à un élément symbolique lié à cette édition.

Une tradition américaine adoptée par la FIFA

Les bagues de champions occupent une place importante dans les grandes compétitions sportives nord-américaines. Les vainqueurs du Super Bowl en NFL, mais aussi les champions de NBA, de NHL et de MLB, reçoivent traditionnellement une bague personnalisée après leur sacre. La FIFA reprend désormais ce principe pour la Coupe du monde. Les joueurs de l’Espagne ou de l’Argentine pourront ainsi repartir de New York avec une récompense supplémentaire, conçue spécialement pour la finale de l’édition 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

30 bagues pour les nouveaux champions du monde

La série destinée à l’équipe victorieuse comprendra 30 bagues. Ce nombre permettra d’en remettre aux principaux membres du groupe sacré, notamment les joueurs et les membres de l’encadrement désignés par la sélection championne. Chaque bague intégrera une reproduction miniature du trophée de la Coupe du monde. Une gravure sera également réalisée à l’intérieur de l’anneau afin de personnaliser cette récompense et de rappeler le sacre obtenu lors de la finale Espagne-Argentine. La présentation reprend les codes des bagues américaines, généralement imposantes, richement décorées et directement associées à la victoire dans une compétition prestigieuse.

1996 exemplaires proposés aux supporters

En parallèle des 30 bagues réservées aux champions, 1996 autres exemplaires seront mis en vente auprès du public. Les supporters pourront ainsi acquérir une version inspirée de celle remise aux vainqueurs de la Coupe du monde. Le prix, les modalités de commercialisation et la date précise de mise en vente n’ont pas été détaillés. La présence d’une miniature du trophée et d’une gravure dans l’anneau doit toutefois donner à ces exemplaires une identité directement liée au Mondial 2026. Cette commercialisation transforme la bague en objet de collection officiel autour de la première Coupe du monde organisée avec 48 sélections.

Donald Trump attendu au MetLife Stadium

Donald Trump assistera également à la finale entre l’Espagne et l’Argentine. Le président américain sera présent au MetLife Stadium pour cette rencontre qui désignera le nouveau champion du monde. Sa venue renforcera la dimension institutionnelle de l’événement, organisé dans la région de New York et du New Jersey. Plusieurs responsables de la FIFA et représentants des pays organisateurs sont également attendus pour la cérémonie précédant la rencontre et la remise du trophée.

Une récompense supplémentaire après la remise de la Coupe

Les bagues viendront compléter les récompenses traditionnelles attribuées après la finale. L’équipe victorieuse recevra d’abord ses médailles avant que son capitaine ne soulève le trophée de la Coupe du monde. La remise des bagues permettra ensuite de prolonger le souvenir du titre avec un objet personnel destiné aux membres de la sélection championne. L’Espagne et l’Argentine joueront donc dimanche pour le trophée mondial, les médailles d’or et les premières bagues de champions de l’histoire de la Coupe du monde.