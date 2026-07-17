Les attaques ukrainiennes contre les raffineries russes ont provoqué une crise d’approvisionnement en carburant qui s’étend jusqu’aux régions les plus reculées du pays. En Transbaïkalie, dans l’Extrême-Orient russe, les habitants font face à des files d’attente interminables aux stations-service.

Les attaques ukrainiennes contre les raffineries russes ont provoqué une crise d’approvisionnement en carburant qui s’étend jusqu’aux régions les plus reculées du pays. En Transbaïkalie, dans l’Extrême-Orient russe, les habitants font face à des files d’attente interminables aux stations-service.

En ciblant les infrastructures pétrolières russes, Kiev a déclenché une onde de choc qui se propage bien au-delà des zones de combat. Les raffineries touchées alimentaient une chaîne d’approvisionnement dont la rupture se fait sentir jusqu’aux confins de la Sibérie orientale.

La Transbaïkalie, région de l’Extrême-Orient russe déjà fragilisée par son éloignement géographique, figure parmi les territoires les plus exposés à cette pénurie. Des habitants ont témoigné de la situation sur place : les files d’attente devant les stations-service s’étirent au point que des places s’y monnaient, comme en témoigne la formule qui circule localement, « place à vendre dans file d’attente ».

Ces témoignages ont été recueillis par le média russe en exil Novaïa Gazeta Europe, qui documente les effets concrets de la guerre sur la vie quotidienne des Russes loin du front. La pénurie illustre la vulnérabilité logistique d’un pays dont les capacités de raffinage sont désormais directement exposées aux frappes à longue portée.