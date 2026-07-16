Sodexo décroche un contrat mondial avec Meta pour la restauration de ses sites

Le groupe français de restauration collective Sodexo a annoncé avoir remporté un contrat mondial avec Meta pour assurer les services de restauration sur l’ensemble des sites du géant américain des technologies. L’accord couvre plus de 130 implantations réparties dans plus de 30 pays, comprenant des sièges sociaux, des campus, des centres de données et des centres de conférence. Selon Sodexo, il s’agit de l’un des plus importants contrats de son histoire, obtenu à l’issue d’un appel d’offres international particulièrement concurrentiel.

Cette collaboration marque également l’arrivée de Meta parmi les nouveaux clients du groupe. L’annonce intervient alors que Sodexo dévoile sa nouvelle stratégie de développement à l’horizon 2030, destinée à renforcer sa position sur un marché de plus en plus concurrentiel.

Un plan de relance pour accélérer la croissance

Le directeur général Thierry Delaporte a présenté le plan « Shift and Grow 2030 », dont l’objectif est de retrouver une croissance interne supérieure à 5 % et une marge opérationnelle de plus de 5 % d’ici à 2030. La première phase, prévue sur les exercices 2026 et 2027, sera consacrée au rétablissement de la compétitivité, avant une accélération de la croissance et une amélioration de la rentabilité à partir de 2028.

Pour atteindre ces objectifs, Sodexo entend renforcer ses relations avec ses clients, simplifier son modèle opérationnel et développer une culture de la performance. Le groupe prévoit une croissance interne comprise entre 2 % et 3 % en 2027, avec une marge opérationnelle estimée entre 3,2 % et 3,4 %.

En parallèle, Sodexo augmentera fortement ses investissements. Le groupe prévoit notamment environ un milliard d’euros d’investissements exceptionnels entre 2026 et 2030 pour moderniser ses outils technologiques, optimiser ses achats et transformer son organisation. À cela s’ajouteront 100 millions d’euros de dépenses opérationnelles récurrentes destinées à renforcer ses capacités commerciales et à soutenir son plan de développement.