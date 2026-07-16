Un néonazi transgenre allemand transféré en prison pour hommes malgré un changement d’état civil

Marla-Svenja Liebich, militant d’extrême droite condamné pour incitation à la haine, a été transféré jeudi dans un établissement pénitentiaire masculin en Saxe, alors qu’il est légalement enregistré comme femme depuis 2025.

Marla-Svenja Liebich, militant d’extrême droite condamné pour incitation à la haine, a été transféré jeudi dans un établissement pénitentiaire masculin en Saxe, alors qu’il est légalement enregistré comme femme depuis 2025.

La direction d’une prison pour femmes à Chemnitz, dans l’est de l’Allemagne, a refusé d’accueillir Marla-Svenja Liebich après son extradition de République tchèque mercredi. Le détenu, anciennement connu sous le nom de Sven Liebich, a été transféré le jour même vers l’établissement pénitentiaire masculin de Zeithain, dans le district de Meissen, en Saxe.

La décision a été prise à la suite d’un entretien avec Liebich et d’un examen médical, selon les autorités. Le ministère de la Justice de Saxe a confirmé le transfert à l’agence de presse dpa, précisant qu’il visait à « préserver la sécurité des femmes détenues dans le système correctionnel de Chemnitz ».

Dans un communiqué, une responsable a déclaré que « les ruses, tromperies et manœuvres n’aboutissent jamais dans un État de droit », saluant la réactivité de l’établissement qui a « refusé de participer à une mise en scène ».

Liebich avait modifié son état civil de masculin à féminin et adopté les prénoms Marla-Svenja en 2025, en vertu de la loi allemande sur l’autodétermination de genre. Ce changement avait été qualifié de provocation et d’abus de la loi par ses détracteurs.

Âgé de 55 ans, Liebich avait été condamné en juillet 2023 à dix-huit mois de prison ferme pour incitation à la haine, diffamation et insulte. La peine devait débuter en août 2025, mais Liebich avait disparu à cette date sans se présenter à l’établissement pénitentiaire pour femmes désigné. Les autorités tchèques ont procédé à son arrestation en avril dernier.

Figure connue de la scène d’extrême droite dans l’est de l’Allemagne depuis des décennies, Liebich organise régulièrement des manifestations d’ultradroite depuis 2014, notamment sur la place du marché de Halle, donnant lieu à de nombreuses confrontations avec des contre-manifestants et à plusieurs procédures judiciaires. Un tribunal doit encore se prononcer sur l’éventuelle annulation du changement d’état civil.