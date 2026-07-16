Pont Morandi de Gênes : 32 condamnés à de la prison ferme huit ans après

Le tribunal a rendu son verdict jeudi dans le procès de l’effondrement du viaduc Morandi de Gênes, catastrophe qui avait coûté la vie à 43 personnes en 2018. Trente-deux accusés ont été condamnés à des peines de prison ferme, pouvant atteindre douze ans.

Le tribunal a rendu son verdict jeudi dans le procès de l’effondrement du viaduc Morandi de Gênes, catastrophe qui avait coûté la vie à 43 personnes en 2018. Trente-deux accusés ont été condamnés à des peines de prison ferme, pouvant atteindre douze ans.

Près de huit ans après le drame, la justice italienne a tranché. Le tribunal chargé du méga-procès lié à l’effondrement du pont Morandi a prononcé jeudi ses condamnations contre 32 accusés, tous reconnus coupables et sanctionnés à des peines d’emprisonnement ferme.

Parmi les condamnés figurent plusieurs anciens cadres d’Autostrade per l’Italia (Aspi), la société concessionnaire qui gérait le viaduc au moment de sa chute, survenue le 14 août 2018. Les peines les plus lourdes atteignent douze ans de prison.

L’effondrement du pont Morandi avait provoqué une onde de choc en Italie et au-delà. La structure, qui enjambait un quartier résidentiel et une zone industrielle de Gênes, s’était effondrée par temps de pluie, précipitant dans le vide des dizaines de véhicules. Quarante-trois personnes avaient perdu la vie.