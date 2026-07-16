Micromania officiellement racheté : un consortium franco-québécois prend le contrôle de l’enseigne

Micromania change officiellement de propriétaire. L’enseigne française spécialisée dans le jeu vidéo, les consoles et la pop culture est rachetée par un consortium franco-québécois composé de Stephan Tétrault, Jean-François Chenail, Sandra Callahan et Stephen Callahan. Cette opération acte la sortie de Micromania du groupe américain GameStop, qui contrôlait l’entreprise depuis 2008 et avait annoncé en février 2025 son intention de vendre ses activités en France. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.

Un consortium déjà présent dans le jeu et le jouet

Parmi les nouveaux propriétaires figurent Stephan Tétrault et Jean-François Chenail, déjà actionnaires d’EB Games Canada. Stephan Tétrault avait participé au rachat des activités canadiennes de GameStop, cédées en 2025 avant de reprendre leur ancienne appellation. Sandra et Stephen Callahan sont également associés à cette reprise. Leur expérience dans le secteur des jouets, des peluches et des produits sous licence correspond à la volonté affichée de développer davantage l’offre consacrée à la pop culture et aux objets de collection. Le consortium entend s’appuyer sur les équipes actuelles de Micromania et sur la notoriété d’une marque installée en France depuis 1983.

Le nom Micromania sera conservé

Les repreneurs ne prévoient pas de faire disparaître la marque. Stephan Tétrault affirme vouloir « conserver la marque Micromania et lui redonner toute sa force ». L’identité de l’enseigne doit donc être maintenue, tout comme son implantation en France et son activité de vente de jeux vidéo, de consoles, d’accessoires et de produits d’occasion. La nouvelle direction promet également de préserver la proximité avec les clients et le rôle de conseil assuré par les employés en magasin, selon le principe de « passionnés au service des passionnés ».

Les produits dérivés et les cartes vont prendre davantage de place

Le communiqué consacré au rachat accorde cependant une place importante aux produits dérivés, aux figurines, aux jouets et aux jeux de cartes à collectionner. Micromania commercialise déjà de nombreuses cartes Pokémon, Disney Lorcana, One Piece ou Magic, ainsi que des figurines, des peluches, des vêtements et différents objets tirés de licences de jeux vidéo, de mangas, de films et de séries. Cette diversification avait commencé bien avant le rachat. Micromania avait lancé les magasins Zing Pop Culture en 2015, avant de rapprocher progressivement les deux marques sous l’appellation Micromania-Zing. La stratégie des nouveaux propriétaires doit renforcer cette orientation. Les boutiques ne seront plus seulement consacrées à la vente de jeux et de consoles, mais également aux cartes, aux jouets et aux produits de collection.

Le jeu vidéo reste au cœur de l’activité

Malgré cette diversification, Micromania ne tourne pas le dos au jeu vidéo. L’enseigne doit continuer à vendre les principales nouveautés sur PlayStation, Nintendo Switch et Xbox, ainsi que des consoles, des accessoires et des jeux d’occasion. Les services de précommande, de reprise, de fidélité et de retrait en magasin doivent également être maintenus. Aucune interruption de l’activité commerciale n’est annoncée à la suite du changement de propriétaire. Le développement des produits dérivés doit compléter l’offre historique de Micromania et permettre aux magasins de toucher un public plus large que les seuls acheteurs de jeux vidéo physiques.

Des relocalisations de magasins sont prévues

Le communiqué annonce parallèlement une « optimisation du parc de magasins », accompagnée de « relocalisations ciblées ». Aucune liste de boutiques concernées n’a été publiée. Le nombre de magasins susceptibles de déménager, de changer de surface ou d’être regroupés n’est pas davantage précisé. Le terme de relocalisation indique que certains points de vente pourraient quitter leur emplacement actuel pour rejoindre des zones jugées plus adaptées à la nouvelle stratégie commerciale. Ces déplacements pourraient notamment permettre d’installer des rayons plus importants consacrés aux cartes, aux figurines et aux produits dérivés. Aucun nouveau plan de fermeture ni aucune suppression de postes chiffrée n’ont été annoncés dans le cadre du rachat.

Une transformation progressive des boutiques

Les premiers changements devraient être visibles dans l’organisation des magasins et dans la répartition des rayons. Les consoles, les jeux neufs et l’occasion continueront d’occuper une place importante, mais ils seront davantage associés aux produits de pop culture. Les nouveaux propriétaires veulent également développer les animations autour des cartes à collectionner, notamment les échanges entre joueurs, les lancements de nouvelles extensions et les événements organisés dans les boutiques. Après 18 ans sous le contrôle de GameStop, Micromania ouvre ainsi un nouveau chapitre de son histoire. La marque est conservée, mais son modèle doit évoluer avec une place renforcée accordée aux cartes, aux jouets, aux figurines et aux objets de collection.