Meta va alerter les parents si son IA détecte un risque de suicide chez un adolescent

Meta va renforcer les dispositifs de protection des mineurs utilisant son intelligence artificielle. Le groupe américain a annoncé que les parents ayant activé les outils de supervision recevront désormais une alerte lorsque les conversations de leur adolescent avec Meta AI laisseront apparaître des signes de pensées suicidaires ou un risque d’automutilation.

Le dispositif analyse les conversations des utilisateurs mineurs avec Meta AI afin d’identifier d’éventuels signaux de détresse psychologique. Lorsque des éléments jugés préoccupants sont détectés, les parents reçoivent une notification les invitant à échanger avec leur enfant ou à rechercher une aide adaptée. L’objectif est d’intervenir le plus tôt possible face à un risque pour la santé mentale.

Un déploiement mondial prévu d’ici à la fin de l’année

Déjà disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie, cette mesure sera progressivement étendue à tous les marchés où Meta AI est proposé. L’entreprise indique que le déploiement mondial devrait être achevé d’ici à la fin de l’année, afin que davantage de parents puissent être alertés en cas de signaux préoccupants détectés dans les échanges de leur adolescent avec l’assistant conversationnel.

La maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp poursuit ainsi le renforcement de ses outils de sécurité destinés aux mineurs, alors que les plateformes numériques font l’objet d’une surveillance accrue des autorités concernant la protection des jeunes utilisateurs et les risques liés à l’utilisation des intelligences artificielles conversationnelles.