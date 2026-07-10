TikTok renforce sa lutte contre les comptes alimentés exclusivement par l’intelligence artificielle

TikTok va durcir sa politique contre les comptes publiant exclusivement des contenus générés par intelligence artificielle. Le réseau social a annoncé vendredi le déploiement, dans les prochaines semaines, de nouveaux outils de détection destinés à identifier les profils diffusant massivement des vidéos créées par IA, en particulier sur des sujets sensibles.

La plateforme cible notamment les contenus portant sur la politique, l’actualité, la santé ou encore les conseils financiers. Selon TikTok, ces publications peuvent nuire à la confiance des utilisateurs tout en réduisant la visibilité des créateurs produisant des contenus originaux.

Les contenus de faible qualité dans le viseur

TikTok explique vouloir s’attaquer aux comptes considérés comme du « spam IA », caractérisés par des vidéos très standardisées, de faible qualité et concentrées sur des thématiques à risque. Le réseau social surveillera également les comptes ayant recours à l’achat ou à la vente d’abonnés, sans détailler les nouveaux outils techniques qui seront utilisés.

Les plateformes sont confrontées à la multiplication des contenus générés automatiquement, souvent désignés sous le terme d’« AI slop ». Ces vidéos, produites à faible coût pour générer rapidement de l’audience, sont parfois utilisées à des fins de désinformation ou de propagande.

Une tendance suivie par d’autres plateformes

TikTok avait déjà instauré en 2024 un système d’étiquetage automatique des contenus créés par intelligence artificielle. De son côté, Pinterest permet depuis 2025 aux utilisateurs de filtrer une partie des contenus générés par IA.

La plateforme rappelle également collaborer avec plusieurs organisations de vérification des faits, dont l’AFP dans plusieurs pays, afin d’identifier et de limiter la diffusion de vidéos contenant de fausses informations.